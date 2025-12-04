Vijay Wadettiwar : प्रश्नांना सामोरे जाण्याची हिंमत नाही; अधिवेशनाच्या कालावधीवरून वडेट्टीवारांची सरकारवर टीका

नागपूर - नागपूरमध्ये होणारे हिवाळी अधिवेशन एकाच आठवड्यातच संपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ८ ते १४ डिसेंबर असा सात दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. अधिवेशन इतक्या लहान कालावधी असणे म्हणजे लोकांच्या प्रश्नांना सरकारला सामोरे जाण्याची हिंमत नसल्याचे दर्शवते, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी बोलताना केली. .ते म्हणाले, की महायुतीचे हे सरकार लोकशाहीला मानतच नाही. त्यांना अधिवेशन नकोच आहे. आपल्या समस्या आणि मागण्यांसाठी मोर्चे काढण्याचा आणि निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा काही संबंध नाही. सरकारची नामुष्की होईल म्हणून आचारसंहितेत मोर्चे काढता येणार नाहीत. आंदोलने करता येणार नाहीत, हे सांगण्यात येत आहे..जनतेला वाऱ्यावर सोडून भाजप महायुतीला आपला कारभार रेटायचा असल्याचेही वडेट्टीवार म्हणाले. निवडणूक आणि मतमोजणी लांबणीवर टाकल्याने वडेट्टीवार यांनी राज्य निवडणूक आयोगालाही धारेवर धरले. ते म्हणाले, की आयोगाच्या अकलेचे दिवाळे निघाले आहे. महाराष्ट्रात अनेक निवडणुका झाल्या..मात्र एवढा गोंधळ आणि पोरखेळ कधीच झाला नव्हता. पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात हा निवडणुकीचा धिंगाणा दिसतोय. निवडणूक आयोग सरकारच्या इशाऱ्यावर चालत आहे. हुकमशाहीकडे देशाची वाटचाल सुरू झाली आहे हेच दिसते. तारखा पुढे ढकलणे निवडणूक आयोगाचे अपयश आहे आणि यास राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला..ते म्हणाले, की केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणतात की राज्य सरकारकडून मदतीचा प्रस्ताव आला नाही, तर अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांप्रति संवेदना आणि प्रेम कुठे राहिले? वडेट्टीवारांनी आरोप केला की, सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.एवढा मोठा आर्थिक नुकसान झाले असताना केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला नाही किंवा मागणी केली नाही, तर हे सरकार केवळ निवडणुका जिंकण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. जनतेच्या, विशेषतः शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत नसल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली..सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाता कामा नये असे स्पष्ट म्हटले होते. असे असताना निवडणूक आयोगाने ते का केले? मर्यादा का पाळली नाही? ईव्हीएममध्ये फेरफार झाला तर जबाबदारी कोणाची? ईव्हीएम हॅक करता येतात. असेच जिंकायचे असेल तर निवडणुका घेताच कशाला, भाजपच्या लोकांना विजयी म्हणून घोषित करा.- विजय वडेट्टीवार, नेते, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.