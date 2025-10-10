नागपूर

Vijay Wadettiwar: सरकार जरांगेंसमोर झुकलं! आता जीआर रद्द केल्याशिवाय थांबू नका, विजय वडेट्टीवार कडाडले

Vijay Wadettiwar Powerful Speech on OBC Reservation Sparks Political Storm in Maharashtra | ओबीसी आरक्षणासाठी विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर घणाघात
Vijay Wadettiwar

Vijay Wadettiwar

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसी समाजातली नाराजी आता उफाळून आली आहे. विदर्भातील ओबीसी समाजाच्या महामेळाव्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला कडाडून सावध केलं. "सरकार जरांगेसमोर झुकलंय! आता २ सप्टेंबरचा जीआर रद्द केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही," असं म्हणत त्यांनी महायुती सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला.

Loading content, please wait...
vijay wadettiwar
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com