Vijay Wadettiwar: सरकार जरांगेंसमोर झुकलं! आता जीआर रद्द केल्याशिवाय थांबू नका, विजय वडेट्टीवार कडाडले

महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसी समाजातली नाराजी आता उफाळून आली आहे. विदर्भातील ओबीसी समाजाच्या महामेळाव्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला कडाडून सावध केलं. "सरकार जरांगेसमोर झुकलंय! आता २ सप्टेंबरचा जीआर रद्द केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही," असं म्हणत त्यांनी महायुती सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला. .नागपूर येथील मेळाव्यात हजारो ओबीसी कार्यकर्ते सहभागी झाले असून, हा मोर्चा ओबीसी हक्कांसाठीचा टर्निंग पॉइंट ठरणार आहे, असा निर्धार वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५६ टक्के असताना त्यांना केवळ २७ टक्के आरक्षण मिळतं, तर एससी-एसटीसह ८५ टक्के लोकांना फक्त ५२ टक्के आरक्षण, असा अन्याय असल्याचं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.."३७४ मूळ ओबीसी जाती नाहीत, तर प्रवर्ग आहेत. तरीही सरकार १५ टक्क्यांच्या मागे वळून आमचं आरक्षण रद्द करण्याचं काम करतंय. हे सोंगं-पोगं चालणार नाही," असं ते म्हणाले.मुंबई महानगरपालिका, कृषी साहाय्यक पदांवर ओबीसींना संधीच मिळत नसल्याचं सांगत वडेट्टीवार म्हणाले, "नोकऱ्या संपवून टाकल्या जातायत. शुद्धीकरणासाठी हा मोर्चा आहे. आम्ही राजकारण करायला आलो नाही, आमदारकी गेली तरी ओबीसींसाठी रस्त्यावर उतरू.".मनोज जरांगे पाटलांवर टीका करत ते म्हणाले, "जरांगे म्हणतात माझी लेकरं आहेत, मग आमचे ओबीसी हे बकरे आहेत का? एमपीएससी निकाल पहा, कटऑफ बघा, जरांगेंना काही कळत नाही.तसेच वडेट्टीवार यांनी आपल्या मनोज जरांगे यांच्यासोबत व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओचा उल्लेख करत सांगितलं, "कुणबी नोंदींना मी पाठिंबा दिला. ८ हजार नोंदी होत्या, तेव्हा प्रमाणपत्र देण्यास विरोध नव्हता. पण शिंदे समितीनंतर २ लाख ४१ हजार प्रमाणपत्रं वाटली. पूर्ण मराठा समाज ओबीसीत आला तर आम्हाला नोकरी मिळणार नाही. कुपोषित ओबीसी मुलांना घराबाहेर काढलं जातंय.".कुणबी समाज उध्वस्त होईपर्यंत थांबणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. "मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची विनंती मानली नाही, पण आम्ही थांबणार नाही. स्थानिक चौकशी अहवाल आहेत. जातीबद्दल पुरावा असेल तर प्रमाणपत्र द्या, पण सामाजिक पार्श्वभूमी तपासताना पोळा साजरा करतात का", असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.."महायुतीचे तिन्ही नेते – फडणवीस, शिंदे, पवार – ओबीसींच्या हातात घंटा देत असल्याची टीका करत वडेट्टीवार म्हणाले, "जरांगे जाऊन आमच्या गरीब ओबीसी मुलीला पाणी मिळतंय का बघा. मराठ्यांना १३,५०० कोटी दिले, ओबीसींना ५०० कोटी. अजित दादांची सारथी इमारत बांधली, आम्हाला भाड्याचं घर. हा मोर्चा झाकी आहे, अजून पिक्चर बाकी.".