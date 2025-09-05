Nagpur News: बारूद कारखान्यांच्या छायेत २५ हजार जीव ! ११ कारखान्यामुळे गावकरी स्फोटकांवर उभे

नागपूर : नागपूर-अमरावती मार्गावरील बाजारगाव आणि परिसरातील दहा गावे अक्षरशः स्फोटकांच्या ढिगाऱ्यावर उभी आहेत. सात किलोमीटरच्या परिसरात तब्बल ११ बारूद कारखाने कार्यरत असून, कुठल्याही क्षणी अपघात होईल या भीतीने ग्रामस्थ कायम दहशतीत जगत आहेत. .बाजारगावासह धामणा, गरमसूर, चाकडोह, सावंगा, खापरी रीठी, ढगा, राऊळगाव आणि कोतवालबड्डी अशी गावे आहेत. या गावांच्या दोन ते तीन किमी परिसरात हे ११ बारूद कारखाने आहेत. एखाद्या कारखान्यात अपघात झाला तर काही मिनिटांत संपूर्ण गाव हादरते. लोक घराबाहेर पळतात. मुलांना शाळेत पाठवताना पालक घाबरलेले असतात..या कारखान्यांत ग्रामीण मजूर काम करतात. रोजगाराचा अभाव आणि कुटुंबाच्या पोटापाण्याची तगमग यामुळे हे काम स्वीकारावे लागते. मात्र, सुरक्षा साधनांचा अभाव, अपुरी प्रशिक्षण व्यवस्था आणि कंपनीची निष्काळजीवृत्ती यामुळे वारंवार अपघात होत आहेत..कंपन्यांमध्ये आतापर्यंत स्फोट झाले असून त्यात अनेक जखमी कामगार कायमचे अपंग झाले. त्यांचे कुटुंबांचा उद्ध्वस्त झाले आहे. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर कंपनी मोबदल्याची घोषणा करते. चौकशी समित्या स्थापन होतात. मात्र, प्रत्यक्ष सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा होताना दिसत नाही. त्यामुळे कामगार आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी असून आम्ही दररोज मृत्यूच्या छायेत जगत आहोत, अशी व्यथा ते मांडत आहेत. सरकारने व प्रशासनाने या धोकादायक कारखान्यांवर कडक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिक व कामगार संघटनांकडून होत आहे. अन्यथा आणखी किती बळी गेले की संबंधित यंत्रणा जागी होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..वारंवार स्फोट, कामगारांचा बळीअमरावती राष्ट्रीय महामार्गावरील दारूगोळा बनविणाऱ्या सोलार कंपनीत स्फोटांच्या घटना काही नवीन नाहीत. गेल्या काही वर्षांत या कंपनीत अनेक कामगारांचा जीव गेला आहे, तरीही कंपनी केवळ मोबदला देऊन वेळकाढूपणा करते, असा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे.१९ जून २०१८सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास बारूद भरलेल्या पाईपची सफाई करताना भीषण घर्षण होऊन अचानक स्फोट झाला. यात तुषार प्रभाकर मडावी (२३, रा. बाजारगाव) याचा जागीच मृत्यू झाला. तर तीन कामगार गंभीर जखमी झाले होते.१७ डिसेंबर २०२३सकाळी ८.४३ वाजता सीबीएच-२ युनिटमध्ये टीएनटी (ट्राय-नायट्रो) पॅकेजिंगदरम्यान प्रचंड स्फोटात संपूर्ण युनिट उद्ध्वस्त झाले. सहा महिला आणि तीन पुरुष कामगारांचा जागीच होरपळून मृत्यू झाला. चार कामगारांचा पूर्णतः कोळसा झाला. उर्वरित पाच जणांचे थोडेफार अवयव मिळाले.३ सप्टेंबर २०२५बुधवारी मध्यरात्री स्फोटात पुन्हा एक कामगार मृत्युमुखी तर २४ जखमी झाले. यामुळे कंपनीतील सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..Maharashtra HSC Exam 2026: बारावीच्या परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया सोमवारपासून.नागरिकांमध्ये संतापवारंवार होणाऱ्या या दुर्घटनांमुळे स्थानिक नागरिक आणि कामगार कुटुंबीयांमध्ये तीव्र संताप आहे. लोकांचा प्रश्न असा आहे की, “दरवेळी कामगारांचा बळी गेला की मोबदला देऊन प्रकरण मिटवले जाते; पण जीव वाचवण्यासाठी सुरक्षेची ठोस पावले का उचलली जात नाहीत?” परिसरातील स्फोटक कंपन्यांची नावेचामुंडी एक्सप्लोसिव (धामणा), केलटेक एक्सप्लोझिव्ह (गरमसूर)सोलर इंडस्ट्रीज (चाकडोह), इकॉनॉमिक्स एक्सप्लोझिव्ह (सावंगा), डिफेन्स (सावंगा), फटका गोदाम (सावंगा), ओरिएंटेड एक्सप्लोझिव्ह (खापरी रीठी), आमिन एक्सप्लोझिव्ह (ढगा),एसबीएल एक्सप्लोझिव्ह (राऊळगाव),सोलर एक्सप्लोझिव्ह,(राऊळगाव), एशियन फायर वर्क (कोतवालबर्डी). इतर कंपन्यातही स्फोट१३ जून २०२४ ः चामुंडा एक्सप्लोसिवमध्ये ९ कामगारांचा मृत्यू६ फेब्रुवारी २०२५ ः एशियन फायर वर्क कोतवालबड्डीमध्ये २ कामगारांचा मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.