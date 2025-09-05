नागपूर

Nagpur News: बारूद कारखान्यांच्या छायेत २५ हजार जीव ! ११ कारखान्यामुळे गावकरी स्फोटकांवर उभे

Explosives Factories: नागपूर-अमरावती मार्गावरील बाजारगाव परिसरातील दहा गावे ११ बारूद कारखान्यांच्या विळख्यात कायम दहशतीत आहेत. अपघात, निष्काळजीपणा आणि अपुरी सुरक्षा यामुळे ग्रामस्थ व कामगार दररोज मृत्यूच्या छायेत जगत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : नागपूर-अमरावती मार्गावरील बाजारगाव आणि परिसरातील दहा गावे अक्षरशः स्फोटकांच्या ढिगाऱ्यावर उभी आहेत. सात किलोमीटरच्या परिसरात तब्बल ११ बारूद कारखाने कार्यरत असून, कुठल्याही क्षणी अपघात होईल या भीतीने ग्रामस्थ कायम दहशतीत जगत आहेत.

