नागपूर

Nagpur Robbery: व्यापाऱ्यावर गोळीबार; चार लाख लुटले : कडबी चौकातील घटना, हवेत दोन राऊंड फायर

Nagpur News: जरीपटका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कडबी चौकातून कामठी मार्गाकडे जाणाऱ्या गल्लीत धान्य व्यापाऱ्यावर गोळीबार करीत, त्याच्याकडील चार लाख लुटले. ही घटना बुधवारी रात्री आठ वाजताच्या सुमारास घडली.
Nagpur Robbery

Nagpur Robbery

saikal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : जरीपटका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कडबी चौकातून कामठी मार्गाकडे जाणाऱ्या गल्लीत धान्य व्यापाऱ्यावर गोळीबार करीत, त्याच्याकडील चार लाख लुटले. ही घटना बुधवारी रात्री आठ वाजताच्या सुमारास घडली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
crime
robbery
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com