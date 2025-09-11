Nagpur Robbery: व्यापाऱ्यावर गोळीबार; चार लाख लुटले : कडबी चौकातील घटना, हवेत दोन राऊंड फायर

नागपूर : जरीपटका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कडबी चौकातून कामठी मार्गाकडे जाणाऱ्या गल्लीत धान्य व्यापाऱ्यावर गोळीबार करीत, त्याच्याकडील चार लाख लुटले. ही घटना बुधवारी रात्री आठ वाजताच्या सुमारास घडली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे..राजू दिपानी (वय ४३, रा. मेकोसाबाग) असे व्यापाऱ्याचे नाव आहे. त्याचे दहा नंबर पुलीया येथे होलसेल धान्याचे दुकान आहे. दररोज रात्री दुकान बंद केल्यावर तेथील रोख रक्कम ते घरी घेऊन जातात. बुधवारी आठ वाजताच्या सुमारास ते दुचाकीवरून मेकोसाबाग येथील घराकडे जात असताना, दोन युवक दुचाकीवरून त्यांच्या दिशेने आले. दोघांनीही त्यांना रोखून धरले..याशिवाय एकाने खिशातून पिस्तूल काढून त्यांना पैशाने भरलेली बॅग मागू लागले. राजू यांनी नकार दिल्यावर त्यांनी त्यांना धक्काबुक्की केली. पळून जात असताना, त्यांच्या पाठीवर गोळी झाडली. त्यामुळे ते खाली पडले. यादरम्यान चोरट्याने त्यांच्या हातातील बॅग उचलली. आजूबाजूचे नागरिक हा थरार बघत होते. त्यांनी अटकाव करू नये यासाठी त्यांनी हवेत दोन फायर करून पसार झाले. .दरम्यान या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली. पोलिसांना माहिती मिळताच, पोलिस उपायुक्त निकेतन कदम, सहाय्यक पोलिस आयुक्त सत्यवान बंडीवार आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरुण क्षीरसागर यांच्यासह पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी दाखल झाला. याशिवाय फॉरेन्सिक टीमही घटनास्थळी दाखल झाली..त्यांनी तपासणी सुरू केले. तत्पूर्वी राजू दिपानी यांना एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या पाठीत गोळी लागल्याची माहिती समोर आली. डॉक्टरांनी उपचार सुरू केले असून त्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त निकेतन कदम यांनी दिली. जरीपटका पोलिसांनी दोन्ही लुटारूंवर गुन्हा दाखल करीत त्यांचा शोध सुरू केला आहे..Chh.Sambhajinagar: फुलंब्रीत बसचालकाच्या सतर्कतेमुळे ५७ प्रवासी बचावले.कर्मचाऱ्यांवर संशयराजू दिपानी यांच्या दुकानात दोन नोकर कार्यरत आहेत. दोन दिवसांपासून ते सुटीवर आहे. त्यांना राजू रात्री ठरलेल्या वेळेत पैसे घेऊन घरी जात असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पोलिसांनी त्या दृष्टीने तपास सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे, दोघेही मास्क घालून आले नसल्याची माहिती राजू दिपानी यांनी पोलिसांना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.