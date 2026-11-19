धामणगावरेल्वे : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे यंदा पावसाने ओढ दिल्याने पिके वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी शेतात विहिरींचे खोदकाम केले जात असतानाच, या कामादरम्यान एका मजुराला आपला जीव गमवावा लागल्याची हृदयद्रावक घटना विरूळ रोंघे शेतशिवारात घडली. .विहिरीच्या खोदकामावेळी थडीवरील मोठा दगड अचानक डोक्यावर कोसळल्याने राजेश विठ्ठलराव गोंडाने (वय ५५) यांचा मृत्यू झाला. बुधवारी (ता. १८) सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास ही घटना घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, विरूळ रोंघे शेतशिवारातील जळका जगताप रस्त्यावरील एका शेतात क्रेनच्या साहाय्याने विहिरीचे खोदकाम सुरू होते. यावेळी राजेश गोंडाने हे विहिरीच्या आत उतरून काम करीत होते.दरम्यान, विहिरीच्या थडीवरील दगड अचानक निखळून त्यांच्या डोक्यावर कोसळला. या भीषण दुर्घटनेत त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे घटनास्थळी एकच खळबळ उडाली. जखमी अवस्थेतील गोंडाने यांना तातडीने धामणगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले. काळाने अचानक घाला घातल्याने एका कष्टकरी मजुराचा जीवनप्रवास संपला. राजेश गोंडाने यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, दोन मुली आणि मोठा आप्तपरिवार आहे. घरातील कर्त्यापुरुषाचा अचानक मृत्यू झाल्याने कुटुंबाचा आधारच हरपला आहे. त्यांच्या निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.