नागपूर: केंद्रीय गृहमंत्रालयाप्रमाणेच राज्याच्या गृहविभागाकडूनही यंदाच्या अतिउत्कृष्ट आणि उत्कृष्ट सेवा पदकांची घोषणा करण्यात आली आहे. नागपूर शहरातील पोलिस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनीही या यादीत मानाचे स्थान मिळविले आहे. .पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, नवीनचंद्र रेड्डी, एसआरपीएफचे पोलिस महानिरीक्षक निसार तांबोळी, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजेंद्र दाभाडे आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक विजय माहुलकर यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांना अतिउत्कृष्ट सेवा पदक जाहीर झाले आहे..ASIA CUP 2026: जेमिमा रॉड्रिग्स आशिया कप आणि आशियाई खेळांमधून बाहेर; BCCI चा मोठा निर्णय, ‘या’ धडाकेबाज फलंदाजाला मिळाली संधी.अति उत्कृष्ट सेवा पदकात सहाय्यक पोलिस आयुक्त वैभव जाधव, नरेंद्र हिवरे, अनिता मोरे, पोलिस निरीक्षक महेश आंधळे, पोलिस उपनिरीक्षक राजेश पैदलवार, सुनील जाधव, किशोर मालोकर, विजय पंचभाई, अनिल तुमसरे, दिनकर चांभार, नितीन वानखडे, सचिन मांडळे आणि पंकज धांडे यांचा समावेश आहे..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १५ ऑगस्ट २०२६ ते २१ ऑगस्ट २०२६ - मराठी राशी भविष्य.याशिवाय उत्कृष्ट सेवापदकामध्ये पोलिस निरीक्षक मुकुंद कवाडे, ज्ञानेश्वर भेदोडकर, रितेश अहेर, उपनिरीक्षक नीलेश घोगरे, हवालदार विजय कुंभलकर, रवींद्र घुर्रे, विजय लोनबळे, रत्नाकर वलके, कमलाकर भंगाळे, विजय वाडे, रवींद्र खिराडे, सचिन चौधरी, वैशाली शेंद्रे यांच्यासह हेड कॉन्स्टेबल यांनाही उत्कृष्ट सेवा पदक जाहीर झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.