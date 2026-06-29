Vishwas Nangre Patil:''मी कुठल्या नियमाचा भंग केला का?'' विश्वास नांगरे पाटलांची पत्रकार परिषद; वादाच्या मुद्द्यावर केला सविस्तर खुलासा

Vishwas Nangre Patil Nagpur CP: नागपूरचे नवनियुक्त पोलीस आयुक्त आणि प्रसिद्ध आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं कौतुक केलं होतं. नवी मुंबईतील सकल हिंदू समाजाच्या एका कार्यक्रमात सहभागी होत त्यांनी भूमिका मांडली होती. त्यानंतर वाद उभा राहिला. राज ठाकरे यांनी त्यांना सेवेचा राजीनामा देऊन संघ, भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा सल्ला दिला होता..आज, सोमवार दिनांक २९ जून रोजी विश्वास नांगरे पाटील नागपूरमध्ये दाखल झाले असून त्यांनी पोलीस आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. संत्रा नगरीमध्ये पहिल्यांदाच काम करणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्यावर विश्वास टाकल्याचं ते म्हणाले..8th Pay Commission : खुशखबर ! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणार तब्बल ३३८ टक्क्यांपर्यंत वाढ, जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट.नांगरे पाटील पुढे म्हणाले की, नागपूरमध्ये मी कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न करणार असून युवक, महिला, जेष्ठ नागरिक यांच्या प्रश्नांसाठी प्राधान्यक्रम असेल. प्रोफेशनल आणि कोअर पोलिसिंगला प्राधान्य असेल, लोकांना सोबत घेऊन टीम म्हणून काम करण्याचा माझा प्रयत्न असेल. आमच्या खांद्यावर IPS लिहिलं आहे, त्याचा अर्थ लोकांना सेवा देणं, घाबरायचं असेल तर गुन्हेगारांनी घाबरावं जनतेला घाबरण्याची गरज नाही, असं ते म्हणाले..संघावर केलेल्या विधानावरुन बोलताना नांगरे पाटील म्हणाले, सामाजिक सांस्कृतिक संघटना यांच्या कार्यक्रमामध्ये जाणं, तिथे मार्गदर्शन करणं, प्रबोधन करणं हे आमचं कर्तव्य आहे. हा कार्यक्रम 19 एप्रिलला झाला, सानपाडामध्ये हा कार्यक्रम झाला आणि प्रतिथयश लोकांनी मला कार्यक्रमाचं निमंत्रण दिलं होतं..Ratnagiri : कांटे गावात सड्यावर अश्मयुगीन कातळशिल्पांचा खजिना; 5 ठिकाणी सापडली 67 दुर्मीळ कातळशिल्पे; 4 मीटर लांब मगर, बेडूक अन् 'हॅमर शार्क'ची जुनी चित्रं उजेडात.''मी मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन यांच्या कार्यक्रममध्ये नियमित जातो, हा कार्यक्रम ऑफिस टाईम नंतर 8:30 वाजता होता. तिथे उपनिषदामधील एक मंत्र सांगितला, प्रेम, सेवा ही आपली संस्कृती, त्या भाषणात ज्ञानेश्वरीवरही सविस्तर बोललो, ड्रग्सवर बोललो हा रचनात्मक चांगला कार्यक्रम होता.'' असं नांगरे पाटील म्हणाले.ते पुढे म्हणाले, वंदे भारत आणि संघाचा शताब्दी वर्ष यावर मी त्या कार्यक्रमात बोललो होतो.. मी कुठलाही नियमांचा भंग केला नाही. मी जे काही बोललो ते कायद्याच्या चौकटीत बोललेलो आहे. अशा शब्दात नांगरे पाटलांनी व्हायरल व्हिडीओवर खुलासा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.