रेल्वे ट्रॅकमधे बीघाड आढळल्यास मिळणार ‘अलर्ट’, ‘VNIT’च्या विद्यार्थ्यांद्वारे ‘रेल्वे ट्रॅक इन्स्पेक्शन मॉड्युल’ची निर्मिती

मंगेश गोमासे नागपूर : रेल्वे अपघात टाळण्यासाठी महत्त्वाची ठरणारी तांत्रिक संकल्पना नागपूरच्या व्हीएनआयटी (विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी) येथील विद्यार्थ्यांनी टेस्ला क्लब ऑफ इनोव्हेशन या टेक्निकल क्लब मधे विकसित केली आहे. रेल्वे ट्रॅकमध्ये कुठेही बिघाड, तडे किंवा तांत्रिक दोष निर्माण होताच संबंधित यंत्रणेला तात्काळ अलर्ट मिळावा, यासाठी विद्यार्थ्यांनी 'रेल्वे ट्रॅक इन्स्पेक्शन मॉड्युल' तयार केले आहे. विशेष म्हणजे, हे मॉड्युल रेल्वे सुरू असतानाही ट्रॅकवरच राहणार असल्याने त्याला ट्रॅकवरून हलविण्याची गरज पडणार नाही..सध्या रेल्वे ट्रॅकची तपासणी प्रामुख्याने मानवी निरीक्षणावर अवलंबून असून त्यात वेळ, श्रम आणि चुका होण्याची शक्यता असते. ही समस्या सोडविण्यासाठी व्हीएनआयटीच्या इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरीग विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. रामशा कारमपुरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागातील चौथ्या वर्षाचे ऋषीकेश गाळकर, भुवन मेश्राम, मेकॅनिलक इंजिनिअरींग विभागातील तृतीय वर्षाचे साईकिरण बानोत, सोहेल गजभिये या विद्यार्थ्यांनी एआय तंत्रज्ञान आणि सेन्सरवर आधारित 'रेल्वे ट्रॅक इन्स्पेक्शन मॉड्युल' विकसित केले. भाभा ॲटोनॉमिक रिसर्च सेंटरचे डॉ. अशोक वानखेडे हे त्यांचे तज्ञ मार्गदर्शक आहेत..रेल्वे रुळावरून घसरणे हा आजही रेल्वेसाठी अतिशय चिंतेचा मुद्दा आहे. रेल्वे रुळांची नीट देखभाल न करणे हेच रेल्वे रुळावरून घसरण्याचे मुख्य कारण आहे. यातून अनेकदा रेल्वेचे अपघात होतात. त्यात अनेक प्रवाशांचा जीवही जातो. त्यामुळे एआय आणि आयओटी तंत्रज्ञानावर आधारे हे मॉड्युल रेल्वे ट्रॅकबाबत माहिती देण्यासाठी प्रभावी ठरणारे आहे. ट्रॅकमध्ये काहीही तांत्रिक बिघाड आढळताच हे मॉड्युल तत्काळ वायरलेस सिस्टीमद्वारे अलर्ट पाठवते. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाला वेळेत दुरुस्ती करता येणार असून संभाव्य अपघात टाळण्यास मोठी मदत होणार आहे. विशेषतः दुर्गम भागातील रेल्वे मार्गांसाठी हे मॉड्युल अधिक उपयुक्त ठरणार आहे..विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले मॉड्यूलसाठी केंद्राच्या शिक्षण मंत्रालयाकडून एक लाख ३० हजार रुपये निधी मिळाला. त्यातून हे मॉड्युल विकसित करण्यात आले. तसेच त्याची पेटंटसाठीही नोंदणी करण्यात आली. हे तंत्रज्ञान रेल्वेला मिळावे यासाठी विद्यार्थ्यांनी रेल्वेच्या रिसर्च विंगकडेही ते पाठविण्यात आले आहे..अनेक स्पर्धांमध्ये सहभागीविद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या मॉड्युलची संकल्पना ही विविध तंत्रज्ञान स्पर्धेतही उलगडण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने "कृ" या ऑनलाइन प्रेझेंटेशनमध्ये प्रकल्प सादरीकरण करण्यात आले. जयपूरमध्ये आयोजित दहाव्या टीआयई ग्लोबलमध्ये उपात्यं फेरीत तर नागपूर चॅप्टरमध्ये या संकल्पनेने प्रथम क्रमांक पटकाविला. दुसरीकडे आयआयटी गांधीनगर येथे झालेल्या भारत इनोव्हेट २०२६ या स्पर्धेत पहिल्या चारशे संकल्पनांमध्ये समावेश करण्यात आला. तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या सीबीडीई प्रोग्राममध्ये त्यांच्या संकल्पनेचा समावेश करण्यात आला..असे करणार कामरेल्वे ट्रॅकवर एकदा हे मॉड्युल बसविल्यावर ते रेल्वे ट्रॅकची पाहणी करेल. यावेळी समोरुन रेल्वे येत असल्यास मॉड्युल ट्रॅकमध्ये समाविष्ट होईल. रेल्वे निघून गेल्यावर ते पूर्ववत ट्रॅकवर येऊन तपासणी करेल. कुठे ट्रॅक नादुरुस्त आढळून आल्यास त्याची माहिती तत्काळ संबंधित विभागालाही देईल..