नागपूर

Nagpur News : अर्धवट विकासकामे, वाहतूक कोंडीने संताप; प्रभाग ३४ मधील उमेदवारांना करावा लागणार रोषाचा सामना!

Ward 34 Development : शाहूनगर, ओंकारनगर, रहाटेनगर टोली, रामटेकेनगर, मानेवाडा-बेसा परिसर अशा विविध भागांना जोडणाऱ्या या प्रभागात मानेवाडा-बेसा रस्त्याची दुरवस्था, सिमेंटीकरणामुळे घरात घुसणारे पाणी आणि सततची वाहतूक कोंडी या सर्वांत ज्वलंत समस्या ठरल्या आहेत.
Nagpur Ward 34 civic issues and traffic chaos highlight incomplete development works

Nagpur Ward 34 civic issues and traffic chaos highlight incomplete development works

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हनुमाननगर झोनअंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग क्रमांक ३४ मधील नागरिकांनी आपल्या भागातील मूलभूत सुविधांच्या अभावाकडे आणि समस्यांकडे उमेदवारांचे लक्ष वेधले आहे. शाहूनगर, ओंकारनगर, रहाटेनगर टोली, रामटेकेनगर, मानेवाडा-बेसा परिसर अशा विविध भागांना जोडणाऱ्या या प्रभागात मानेवाडा-बेसा रस्त्याची दुरवस्था, सिमेंटीकरणामुळे घरात घुसणारे पाणी आणि सततची वाहतूक कोंडी या सर्वांत ज्वलंत समस्या ठरल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Nagpur
election
Traffic
Drainage Waterline
PWD
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com