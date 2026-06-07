Nagpur: वर्धा नदीच्या खोऱ्यात आदिमानवाचाही वावर; शोधयात्रींनी चित्रित शैलगृहांना प्रत्यक्ष भेट देऊन घेतला अनुभव

नागपूर: वर्धा नदी ही अतिप्राचीन कालखंडापासून मानवी वसाहतीचे केंद्रस्थान राहिलेली आहे. महाभारत, गरुडपुराण याबरोबरच वासुदेवहिंडी या प्राचीन जैन ग्रंथातही तिचा उल्लेख आढळतो. परंतु, त्याही पलीकडे अश्मयुगीन कालखंडातही तिच्या खोऱ्यात आदिमानवाचा वावर होता हे गाविलगड टेकड्यांमध्ये असलेल्या गुहा व तेथील चित्रांवरून स्पष्ट होते. वर्धा नदी शोधयात्रेत, शोधयात्रींनी या चित्रित शैलगृहांना प्रत्यक्ष भेट देऊन त्याचा अनुभव घेतला..भौगोलिकदृष्ट्या या गुहा मध्यप्रदेशातील बैतुल जिल्ह्याच्या मुलताई व आठनेर तालुक्यातील सातपुडा पर्वताच्या उंच पर्वतराजीत स्थित आहेच. तथापि, त्या महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्याच्या मोर्शी व वरुड या तालुक्यांच्या अगदीच जवळ आहेत. मारू या वर्धा नदीच्या उपनद्यांच्या खोऱ्यात ही शैलगृहे आहेत. जवळजवळ ४० किमी परिसरात २१ समूहांमध्ये एकूण २२६ अश्मयुगीन गुहा आढळून आलेल्या आहेत. त्यापैकी अंबादेवी गुहासमूहास वर्धा नदी शोधयात्रींनी यात्रेच्या चौथ्या दिवशी भेट दिली ..Nagpur: विकास हवाच, पण पर्यावरणही जपणे आवश्यक; सिमेंटीकरण, प्रदूषण व वृक्षतोडीमुळे उपराजधानीचा पारा ‘हाय’.अंबादेवी ही एक आकाराने विशाल असलेली गुहा असून, तीत आदिवासींचे दैवत अंबादेवी प्रतिष्ठित आहेत. त्यामुळे त्या परिसरात स्थानिक भक्तांचा नित्य वावर असतो. या प्रचंड गृहेतही पूर्वी चित्रे असावीत. सध्या गुहेच्या सर्व भागास चुना मारलेला असल्यामुळे ती दृष्टीआड झाली आहेत. अश्मयुगीन गुहाचित्रे पाहायची असल्यास पर्वताच्या माथ्यावर असलेल्या चित्रित शेलगृहांना भेट द्यावी लागते..या चित्रित गुहा अतिशय दुर्गम स्थानी असल्यामुळे शोधयात्रींनी शंकर कुमरे या स्थानिक आदिवासी तरुणाची मदत घेतली व गुहांचे निरीक्षण केले. या परिसरात एकूण २२ गुहा असून त्यापैकी काही मध्ये चित्रे आहेत. काही गुहांमध्ये कोरून चित्रे काढलेली आहे. मधमाशांचे पोळे व त्या बाजूला उभी असलेली स्त्री, चौकोनी रेखाकृती ,विविध जंगली व पाळीव प्राणी शिकार दृश्ये जंगल हे इथल्या चित्रांचे विषय असल्याचे दिसतात ..एक वशिंड असलेला वृषभही कोरून काढलेला दिसतो. अंबादेवी गुहांमध्ये चित्रणासाठी बहुधा लाल रंगाचा वापर केलेला असून, त्यात गडद व फिकट छटा जाणवतात. कातळ शिल्पामध्ये विविध आकृत्या उथळ व खोल खळगे दिसून येतात निर्मितीच्या शैलीवरून ही चित्रे प्रागैतिहासिक काळापासून ताम्रपाषाण काळापर्यंतची असावी असे मानले गेले आहे. सन २०११ ते २०१४ या काळात केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या नागपूर येथील उत्खनन शाखेने डॉ. नंदिनी साहू यांच्या नेतृत्वात या सर्वच शैलचित्र स्थळांचे समन्वेषण केले व हा अमूल्य वारसा संरक्षित केला..Mumbai Local: कामाच्या दिवशी लोकलचा मेगाब्लॉक! दोन दिवस रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडणार; नियोजन करून घराबाहेर पडण्याचं आवाहन .या कार्यात प्रत्यक्ष सहभागी असलेले डॉक्टर प्रशांत सोनवणे उपअधीक्षक पुरातत्त्व विभाग यांच्या मते अंबादेवी परिसरातील चित्रे आजपासून किमान दहा हजार वर्षे जुनी असावीत. तर विदर्भातील कातळ शिल्पाचे अभ्यासक डॉ. आकाश गेडाम यांच्या मते कोरून काढलेल्या वंशिडधारी वृषभ ही फारच दुर्मीळ उपलब्धी आहे. एकंदरीत या चित्रितगृहांना भेट देणे हा वर्धा नदी शोध यात्रींसाठी एक अवघड पण अद्भुत असा अनुभव होता. या शोधयात्रेत पुरातत्त्व अभ्यासक तथा वेधणे अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर नरांजे, वृक्षमित्र तथा वेध संस्थेचे सचिव खुशाल कापसे, फुलपाखरू तज्ञ डॉ. अश्विन किनारकर, पक्षीतज्ञ डॉक्टर लोकेश तमगिरे, सर्पमित्र घनश्याम भडांगे, ग्रामगीताचार्य ओंकार पाटील, निवृत्त शिक्षक कृष्णा चावके तसेच प्रशांत बठ्ठे व प्रफुल्ल कलोडे सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.