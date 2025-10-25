नागपूर

Wardha Crime : 25 वर्षीय तरुणाने शेतातील झाडाला टी-शर्टने घेतला गळफास; लग्नासाठी पैसे नसल्याने होता तणावात

25-Year-Old Farmer Found Dead in Savarkheda Village, Wardha District : वर्धा जिल्ह्यातील सावरखेडा गावात हर्षल राऊत या २५ वर्षीय तरुणाने भावबीजेच्या रात्री शेताच्या बांधावर गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पोलिस तपास सुरू आहे.
Wardha Crime

Wardha Crime

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

समुद्रपूर (जि. वर्धा) : तालुक्यातील सावरखेडा गावातील २५ वर्षीय तरुणाने भाऊबीजेच्या रात्री आपल्या शेताच्या बांधावर गळफास लावून आत्महत्या (Wardha Crime) केली. हर्षल राऊत मृताचे नाव असे असून तो शेतकरी नथ्थुजी राऊत यांचा मुलगा आहे.

Loading content, please wait...
Wardha
Farmer
crime marathi news
Wardha District

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com