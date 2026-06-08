Nagpur: वर्धेच्या खोऱ्यात मुस्लिम संस्कृतीचाही वारसा, शोधयात्रींनी जाणून घेतली ऐतिहासिक मकबऱ्यांची माहिती

नागपूर: वेध प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित वर्धा नदी शोध यात्रेदरम्यान वर्धा नदीच्या खोऱ्यातील विविध संस्कृतींचा अनुभव घेताना मुस्लिम राजवटीत झालेल्या वास्तू निर्मितीतून मुस्लिम संस्कृतीचाही अनुभव शोधयात्रींनी घेतला. तेराव्या शतकात महाराष्ट्रात मुस्लिम सत्तेचा उदय झाल्यानंतर वर्धा नदी ही दीर्घकाळ बहामनी व इमादशाही आमदानीत मुस्लिम आणि गोंड राज्यसत्तेच्या दरम्यानची सीमारेषा म्हणून कार्यरत होती. अचलपूरच्या इमादशाहीचा -हास होऊन निजामशाहीच्या कार्यकाळात सुद्धा परिस्थिती सर्वसाधारणपणे तीच राहिली. मुगल सम्राट अकबराने वऱ्हाड काबीज केल्यानंतर मात्र परिस्थितीत बदल होऊ लागला. गोंड सत्तेचे अस्तित्व कायम असले तरी ते मोगलांचे अंकित शासक होते. याच दरम्यान मोगल सम्राट जहांगीर याने मोहम्मद शहा नियाझी या उच्चपदस्थ अफगाणी सरदारास वऱ्हाडातील आमनेर, आष्टी, पवणार, तळेगाव (दशासर) या चार परगण्याचे नवाब अर्थात मुखत्यार नेमले..मोहम्मद शहा यांनी आष्टी येथे आपले मुख्य ठाणे ठरवून चारही परगण्यात अंमल प्रस्थापित केला, आष्टी येथे इसवीसन १६२७ मध्ये मोहम्मद शहाचे निधन झाले तेव्हा त्यांचा देखणा मकबरा उभारण्यात आला. मुगलकालीन दख्खनी स्थापत्य शैलीचा सुंदर नमुना असलेला हा मकबरा अद्यापही सुस्थितीत आष्टी (पेठ अहमदपूर) येथे आहे. पुढे मोहम्मद शहाचा पुत्र अहमदशाह यांनी सत्ता सांभाळली व स्वतःच्या नावे पेठ अहमदपुर नामक नगर वसविले ते अद्यापही कायम असून, तेथेच या सर्व ऐतिहासिक वास्तू आहेत. अहमदशाह चा मृत्यू १६५१ मध्ये झाल्यानंतर त्याचाही मकबरा याच परिसरात उभारण्यात आला. याशिवाय याच परिसरात नवाब कुटुंबातील इतरही सदस्यांच्या कबरी आहेत..Ajanta Ghat Road : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! अजिंठा लेणी परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटणार; भूसंपादनासाठी राजपत्र होणार प्रसिद्ध, नव्या रस्त्याचा काय आहे प्लॅन?.सन १९४२ च्या स्वातंत्र्यलढ्यात या नवाब कुटुंबातील रशीद खान नवाब शहीद झाले होते. त्यांचीही कवर इथेच आहे. एका उंच मजबूत सीमा भिंतीने वेढलेला हा परिसर उत्तमरीत्या संरक्षित आहे. परिसरात एक मध्ययुगीन बांधणीची मशीद व टोलेगंज विहीर व इतर मकबरेही आहेत.\\.आमनेरचा लाल खान पठाण मकबराआमनेर येथे वर्धा नदीच्या तीरावर लाल खा पठाण यांचा एक मोठा सुंदर मजबूत मकबरा आहे. लाल खान पठाण हा औरंगजेबाचा सरदार असून एका युद्धात शहीद झाल्यानंतर हिजरी अकराशेच्या सुमारास हा मकबरा बांधल्याची नोंद येथे फारसी अभिलेखा द्वारे केलेली आहे. विशेष म्हणजे, औरंगजेबाचा हिंदू सरदार राजा किसन यांनी हा मकबरा बांधला, अशी नोंद अमरावती गॅझेटिअर मध्ये आढळते. आमनेर येथील हा मकबरा पुरातत्त्व विभागाद्वारे संरक्षित असून तसा फलक परिसरात लावलेला आहे. आष्टी येथील मकबरे स्थानिक मुस्लिम बांधवाद्वारे संरक्षित आहेत. याशिवाय आष्टी येथील टेकडीवरचा पीर बाबाचा दरगा व बडनेर (ता. मुलताई) येथील नवगज मजार सुद्धा उल्लेखनीय आहेत..Messi Vs Ronaldo: मेस्सीने विश्वचषक जिंकला, आता रोनाल्डोची पाळी? फुटबॉल चाहत्यांमध्ये रंगली नवी चर्चा.आष्टी (पेठ अहमदपूर) येथे मुस्लिम बांधवांनी मोठ्या आस्थेने शोधयात्रींची दखल घेऊन स्थानिक स्थापत्य व इतिहासाचा परिचय करून दिला. त्यामध्ये इफ्तेखार खान नवाब, युसूफ शेख, शफीउल्ला खान, हुसैन शफ्फाभाई आणि हुसेन खान यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. या शोधयात्रेत पुरातत्त्व अभ्यासक तथा वेधचे अध्यक्ष डॉ. मनोहर नरांजे, वृक्षमित्र तथा वेधचे सचिव खुशाल कापसे, फुलपाखरू तज्ञ डॉ. अश्विन किनारकर, पक्षीतज्ञ डॉ. लोकेश तमगिरे, सर्पमित्र घनश्याम भडांगे, ग्रामगीताचार्य ओंकार पाटील, निवृत्त शिक्षक कृष्णा चावके तसेच शिक्षक प्रशांत बड्डे व प्रफुल्ल कलोडे सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.