निवडणुकीत 83 मतं पडली, पत्नीचा नगराध्यक्षपदी पराभव, Election नंतर दुसऱ्याच दिवशी पतीचा अपघातात मृत्यू; 'ती' भावनिक Facebook पोस्ट चर्चेत

वाशिम : नुकत्याच पार पडलेल्या कारंजा नगरपरिषद निवडणुकीत (Karanja Municipal Election) नगराध्यक्ष पदासाठी पराभव स्वीकारल्यानंतरही खचून न जाता ‘ज्यांनी मतदान केलं त्यांची नगराध्यक्ष बनून काम करेन आणि पुढील निवडणुकीत ८३ हजार मतं मिळवेन’ अशी सकारात्मक आणि प्रेरणादायी फेसबुक पोस्ट लिहून मतदारांचे आभार मानणाऱ्या उमेदवाराच्या आयुष्यात काळीज पिळवटून टाकणारी घटना घडली आहे. .या निवडणुकीनंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या पतीचा भीषण अपघातात (Accident Washim) दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, या घटनेने संपूर्ण कारंजा शहरावर शोककळा पसरली आहे. कारंजा नगरपरिषद निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार म्हणून नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवलेल्या अलका हरीश हेडा (Alka Harish Heda) यांचे पती हरीश हेडा यांचा दुचाकी अपघातात जागीच मृत्यू झाला..Maharashtra Municipal Elections : नगरपालिका निवडणुकांत सांगलीच्या कन्यांचा दबदबा; दोन डॉक्टर लेकींना मिळाला नगराध्यक्षपदाचा मान!.कारंजा शहरातील रिलायन्स पेट्रोल पंपाजवळ भरधाव वेगाने येणाऱ्या पिकअप वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात हरीश हेडा यांचा जागीच मृत्यू झाला. हरीश हेडा हे वाशिम जिल्ह्यातील मनसेचे सक्रिय नेते म्हणून ओळखले जात होते. जनसामान्यांसाठी केलेल्या सामाजिक व राजकीय कार्यामुळे त्यांनी आपली पत्नी अलका हेडा यांना नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते..मात्र, मनसेकडून अधिकृत उमेदवारी न मिळाल्याने अलका हेडा यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. मतमोजणीनंतर त्यांना केवळ ८३ मतं मिळाली. पराभव असूनही खचून न जाता अलका हेडा यांनी सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट लिहिली होती..TET Result 2025 : टीईटी निकालाची तारीख ठरली? उत्तरसूचीवर हरकतीसाठी शेवटची संधी; साडेतीन लाख उमेदवारांची प्रतीक्षा संपणार.त्यांनी म्हटलंय की, “लाखो रुपये खर्च करून आणि राजकारणातील धुरंदर उमेदवारांनाही अपयश आले, तिथे मी पहिल्यांदाच निवडणूक लढवूनही ८३ शुद्ध आणि पवित्र मते मिळवली. केवळ ७ हजार रुपयांत आम्ही प्रामाणिकपणे निवडणूक लढलो. लाखो रुपयांची आमिषे येऊनही आम्ही डगमगलो नाही. हेच माझ्यासाठी मोठे यश आहे.”.“सामान्य कुटुंबात जन्म घेऊन राजकारण आपल्यासाठी नाही, या विचारात वाढले. मात्र अचानक राजकारणात पदार्पण करून ८३ मते मिळवणे हीच माझी पहिली पायरी आहे. या अपयशाने मी खचलेली नाही आणि खचणारही नाही. आता ८३ लोकांची नगराध्यक्ष होऊन त्यांच्या समस्या सोडवीन. ८३ मते ८३ हजार कधी होतील, ते लक्षातही येणार नाही,” असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले..मात्र, ज्या पतीच्या खांद्यावर विश्वास ठेवून आणि ज्याच्या साथीत हे स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्धार त्यांनी केला होता, त्या हरीश हेडा यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याने हे स्वप्न अधुरेच राहिले आहे. मुलीला शिकवणी वर्गातून घरी सोडून परतत असताना हा भीषण अपघात घडला. ‘भातुकलीच्या खेळातील राजा-राणीचा अर्ध्यावरती डाव मोडावा’ अशी हृदयद्रावक घटना घडल्याने हेडा कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.