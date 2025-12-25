नागपूर

निवडणुकीत 83 मतं पडली, पत्नीचा नगराध्यक्षपदी पराभव, Election नंतर दुसऱ्याच दिवशी पतीचा अपघातात मृत्यू; 'ती' भावनिक Facebook पोस्ट चर्चेत

Tragic Accident After Municipal Election in Washim : नगराध्यक्ष पदासाठी झालेल्या निवडणुकीतील पराभवानंतर हिम्मत न हरलेल्या उमेदवाराच्या पतीचा अपघातात मृत्यू झाल्याने कारंजा शहरावर शोककळा पसरली आहे.
वाशिम : नुकत्याच पार पडलेल्या कारंजा नगरपरिषद निवडणुकीत (Karanja Municipal Election) नगराध्यक्ष पदासाठी पराभव स्वीकारल्यानंतरही खचून न जाता ‘ज्यांनी मतदान केलं त्यांची नगराध्यक्ष बनून काम करेन आणि पुढील निवडणुकीत ८३ हजार मतं मिळवेन’ अशी सकारात्मक आणि प्रेरणादायी फेसबुक पोस्ट लिहून मतदारांचे आभार मानणाऱ्या उमेदवाराच्या आयुष्यात काळीज पिळवटून टाकणारी घटना घडली आहे.

Washim
Municipal election
accident case
Accident Death News
wife and husband

