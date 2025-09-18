नागपूर

Nagpur News: लहान मुलांच्या आयसीयू वॉर्डात शिरले पाणी; मेडिकलमध्ये बालकांचा जीव धोक्यात

Nagpur Hospital: नागपूर मेडिकलमधील लहान मुलांच्या ICU वॉर्डमध्ये बाथरूमचे पाणी तुंबल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्वरित कारवाईची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील (मेडिकल) लहान मुलांच्या अतिदक्षता विभागात (आयसीयु) गेल्या काही तासांपासून वॉर्ड क्रमांक २५ मधील बाथरूम तुंबल्याने घाण पाणी आयसीयूच्या आतमध्ये पसरले असून, यामुळे आधीच गंभीर अवस्थेत असलेल्या लहान मुलांच्या जीवावर बेतले आहे. ज्यामुळे सदर गंभीर परिस्थितीमुळे प्रशासनाच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

