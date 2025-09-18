Nagpur News: लहान मुलांच्या आयसीयू वॉर्डात शिरले पाणी; मेडिकलमध्ये बालकांचा जीव धोक्यात

नागपूर : नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील (मेडिकल) लहान मुलांच्या अतिदक्षता विभागात (आयसीयु) गेल्या काही तासांपासून वॉर्ड क्रमांक २५ मधील बाथरूम तुंबल्याने घाण पाणी आयसीयूच्या आतमध्ये पसरले असून, यामुळे आधीच गंभीर अवस्थेत असलेल्या लहान मुलांच्या जीवावर बेतले आहे. ज्यामुळे सदर गंभीर परिस्थितीमुळे प्रशासनाच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. .गेल्या काही तासांपासून वॉर्डमधील बाथरूमचे पाणी तुंबले असून, ते हळूहळू बाहेर येऊन संपूर्ण वॉर्डमध्ये साचत आहे. आयसीयूसारख्या अतिशय संवेदनशील ठिकाणी ही परिस्थिती निर्माण झाल्याने संसर्ग आणि इतर आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. वॉर्डमध्ये उपस्थित कर्मचारी स्वतःहून वायपर आणि मशीनच्या साहाय्याने पाणी बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मात्र पाण्याचा प्रवाह थांबत नसल्याने कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडत आहे..सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून कारवाईची मागणीया गंभीर समस्येवर तातडीने लक्ष घालून उपाययोजना करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अनिकेत कुत्तरमारे यांनी केली आहे. ते म्हणाले की, आरोग्य व्यवस्थेतील हा निष्काळजीपणा अत्यंत चिंताजनक आहे. जर प्रशासनाने यावर त्वरित कारवाई केली नाही, तर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल..वैद्यकीय नियमांनुसार, आयसीयू वॉर्डमध्ये निर्जंतुकीकरण आणि स्वच्छतेचे कठोर नियम पाळणे बंधनकारक आहे. मात्र, मेडिकल हॉस्पिटलमधील या घटनेमुळे या नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे उघड झाले आहे. या घटनेमुळे आरोग्य विभाग आणि प्रशासनावर सर्व स्तरातून टीका होत आहे.मशीनद्वारे काढले पाणीलहान मुलांच्या आयसीयु वार्डात बाथरुमचे पाणी तुंबल्यामुळे एकच तारांबळ उडाली. पाणी साचल्यानंतर स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी मशीन व वायपरच्या साहाय्याने पाणी बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला, परंतु पाणी थांबत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनाही तारेवरची कसरत करावी लागली..Pargaon News : घोडनदीला आलेल्या पुरामुळे लाखणगाव येथील पुलावरून पाणी वाहु लागल्याने बेल्हे जेजुरी महामार्गावरील वहातुक ठप्प.प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नया घटनेमुळे संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी आणि मुलांच्या पालकांनी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ही केवळ एक तांत्रिक समस्या नसून, लहान मुलांच्या जीवाशी केलेला खेळ आहे, असे त्यांनी म्हटले. एका बाजूला लहानग्यांच्या उपचारासाठी डॉक्टर आणि कर्मचारी जिवाचे रान करत असताना, दुसरीकडे अशा निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.