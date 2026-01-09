Lonar Lake Level: कमळजा मातेच्या मुखवट्याला पाण्याचा स्पर्श; लोणार सरोवरातील जलपातळी आणखी धोक्याच्या टप्प्यावर!

- प्रमोद वराडेलोणार: लोणार सरोवरातील जलपातळी दिवसेंदिवस वाढत चालली असून ही वाढ आता गंभीर इशारा देत आहे. लोणार सरोवरातील जलपातळी इतकी वाढली आहे की थेट कमळजा मातेच्या मुखवट्याला पाण्याचा स्पर्श झाला आहे. लोणार सरोवरातील जलपातळी अशीच वाढत राहिल्यास येत्या एक ते दोन महिन्यांत कमळजा मातेचे मंदिर पूर्णतः पाण्याखाली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...१५ डिसेंबर रोजी घेतलेल्या पाहणीनुसार कमळजा मातेचे मंदिर बाहेरील बाजूने सुमारे पाच ते सहा फूट पाण्याखाली गेले होते. मंदिराच्या गाभाऱ्यातही तीन ते चार फूट पाणी साचले होते. त्यानंतर अवघ्या पंधरा ते वीस दिवसांत पुन्हा सुमारे एक फूट पाणी वाढल्याने कमळजा मातेच्या मुखवट्यालाच जलाभिषेक झाल्याचे दृश्य दिसून आले आहे. लोणार सरोवरातील जलपातळी ही भाविकांसह प्रशासनासाठीही चिंतेचा विषय ठरत आहे..या जलवाढीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सरोवराच्या काठावर असलेल्या विराज धारतीर्थ येथील गोमुखातून अखंड पाण्याची धार सरोवरात कोसळत आहे. तसेच रामगया, सितान्हानी आणि पापहरेश्वर कुंड परिसरातील झरे मोठ्या प्रवाहाने वाहत असून ते थेट सरोवरात मिळत आहेत. त्यामुळे लोणार सरोवरातील जलपातळी झपाट्याने वाढत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.नागरिक व पर्यावरण प्रेमींमध्ये रोषकमळजा मातेचे मंदिर हे केवळ धार्मिकच नव्हे तर ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा मानले जाते. या मंदिराला पाण्याखाली जाण्यापासून वाचवण्यासाठी शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी भाविक, पर्यटक आणि लोणार शहरवासीयांकडून जोर धरू लागली आहे. वेळीच दखल न घेतल्यास पुरातन वस्तूची हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत नागरिक व पर्यावरण प्रेमींमध्ये रोष व्यक्त केला जात आहे. वेळेवर उपाययोजन न केल्यास ते आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.