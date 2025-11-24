नागपूर

Fire Accident: चितेला डिझेल टाकून प्रचंड आग; वाठोडा अंत्यविधीत होरपळलेल्या पाच जणांपैकी दुसऱ्याचा मृत्यू

Nagpur News: वाठोडा दहनघाटावर चितेला अग्नी देताना आगीचा भडका होऊन पाच जण होरपळले होते. त्यातील दोघांची प्रकृती चिंताजनक होती. यापैकी एकाचा आधीच मृत्यू झाला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : वाठोडा दहनघाटावर चितेला अग्नी देताना आगीचा भडका होऊन पाच जण होरपळले होते. त्यातील दोघांची प्रकृती चिंताजनक होती. यापैकी एकाचा आधीच मृत्यू झाला होता. आता उपचारादरम्यान दुसऱ्याचाही मृत्यू झाला.

