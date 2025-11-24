Fire Accident: चितेला डिझेल टाकून प्रचंड आग; वाठोडा अंत्यविधीत होरपळलेल्या पाच जणांपैकी दुसऱ्याचा मृत्यू

नागपूर : वाठोडा दहनघाटावर चितेला अग्नी देताना आगीचा भडका होऊन पाच जण होरपळले होते. त्यातील दोघांची प्रकृती चिंताजनक होती. यापैकी एकाचा आधीच मृत्यू झाला होता. आता उपचारादरम्यान दुसऱ्याचाही मृत्यू झाला..सोपान महादेव गायकवाड (५७) रा. गरोबा मैदान असे मृताचे नाव आहे. या अपघातात विनोद मुनघाटे (६६) यांचा आधीच मृत्यू झाला. इतर जखमींमधील ज्ञानेश्वर गायकवाड, अशोक मुनघाटे आणि विठ्ठल पसारकर यांना प्राथमिक उपचारानंतर सुटी मिळाली होती..१५ नोव्हेंबर रोजी वाठोडा परिसरात राहणाऱ्या सुशीलाबाई मुनघाटे (८३) यांचे निधन झाले. अंत्यविधी दरम्यान चितेवर डिझेलही टाकण्यात आले..Nagpur News: चितेवर डिझेल टाकताच उडाला भडका; होरपळून एकाचा मृत्यू, चार जखमी.त्यामुळे आगीचा प्रचंड डोंब उठल्याने आसपास उभ्या लोकांच्या कपड्यांना आग लागली. यात वरील पाचही जण होरपळले. सोपान यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. शनिवारी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.