नागपूर - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत हजारो शस्त्रक्रिया डॉक्टर करतात. या योजनेतून शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर विमा कंपनीकडून मिळणाऱ्या एकूण रकमेपैकी २० टक्के रक्कम संबंधित रुग्णालयातील डॉक्टर्स, परिचारिकांसह इतर कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता म्हणून अदा करण्यात येणार होता..२०१८ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सहा वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या निर्णयाची अंमलबजावणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.राज्यातील गरीब आणि गरजू रुग्णांना आरोग्य सुविधा आणि उपचार परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने २०१३ मध्ये राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू केली होती..यानंतर सत्ता बदल झाला. सत्तेवर आलेल्या सरकारने जीवनदायी योजनेचे नाव बदलून महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना असे नवीन बाळसे केले.वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि शासकीय दंत महाविद्यालय तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत वैद्यकीय पुरवल्या जाणाऱ्या सेवेतून शस्त्रक्रिया होतात. मेडिकल, मेयो तसेच सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल या संस्थेत शस्त्रक्रियेदरम्यान विमा कंपनीकडे शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या खर्चाचे दावे (मंजूर) केले जातात.मात्र डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याची ही योजना मेयो, मेडिकल, सुपर स्पेशालिटीसह राज्यात कोणत्याही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात राबवली नाही..मेयो,मेडिकल सुपरमध्ये दरवर्षी २५ कोटींचे दावेसुपर, मेयो मेडिकलमध्ये वर्षाला २५ कोटी पेक्षा अधिक रकमेचे दावे मंजूर होतात. हा निधी या रुग्णालयांच्या तिजोरीत जमा होतो. या मंजूर दाव्यांपैकी प्रत्येक प्रकरणातील २० टक्के रक्कम प्रोत्साहन भत्ता म्हणून डॉक्टरांसह परिचारिका व कर्मचारी यांना प्रोत्साहन भत्ता म्हणून देण्याचे ठरले होते.यानुसार २५ कोटींपैकी वर्षाला सुमारे ५ कोटींचा निधी मेयो, मेडिकल आणि सुपरमधील महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून शस्त्रक्रिया करणाऱ्या शल्यचिकित्सक, फिजिशियन, भूलतज्ज्ञ, कन्सल्टंट, वैद्यकीय समन्वयक, स्टाफ नर्सेस, सिस्टर्स, परिचर कर्मचारी यांना २० टक्केमधून टक्क्यानुसार प्रोत्साहनपर भत्ता मिळणे आवश्यक होते..हा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची कार्यवाही प्रथम तीन वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येणार होती. यानंतर प्रत्येक वर्षी याचा आढावा घेऊन हा प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबतची कार्यपद्धती सुरू ठेवण्यात येणार होती. हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांनाही लागू होता..