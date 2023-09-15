नागपूर

Marbat 2025: सगळं अशुभ,अमंगळ घेऊन जा..गे मारबत! कोण होत्या राणी बाकाबाई भोसले ज्यांच्यामुळे नागपुरात सुरू झाला अनोखा मारबत?

History of Marbat Festival in Nagpur: नागपूरच्या मारबत उत्सवात दरवर्षी 'सगळं अशुभ, अमंगळ... घेऊन जा ऽऽ गे मारबत ऽऽऽ!' या आरोळ्यांनी महाल-इतवारी भाग दुमदुमतो. हा उत्सव फक्त नागपुरात साजरा होतो. काळी आणि पिवळी मारबत या मूर्तींच्या मिरवणुकीत विविध सामाजिक समस्या आणि अनिष्ट रूढींचा निषेध केला जातो. इंग्रजांच्या विरोधात सुरू झालेली ही प्रथा आजही नागपूरकरांसाठी महत्त्वाची आहे.
- अपर्णा विचोरे-आठल्ये

‘सगळं अशुभ,अमंगळ... घेऊन जा ऽऽ गे मारबत ऽऽऽ!’ या आरोळ्यांनी दरवर्षी ''तान्ह्या पोळ्या'' च्या दिवशी आमच्या नागपूरातला महाल - इतवारी भाग दुमदुमुन गेलेला असतो. मारबत!, हा सोहळा संपूर्ण भारतात फक्त नागपुरातच साजरा होतो. मारबत ही आम्हा नागपूरकरांची अशी ग्रामदेवता आहे की, ती या गावावर येणारी सगळी संकटे, आपल्या सोबत दूर घेऊन जाते आणि विसर्जित होते.

