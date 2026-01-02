Chandrashekhar Bawankule : नाराज कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून अर्ज मागे घेऊ : चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाध्यक्षांच्या निर्णयाबाबत काय म्हणाले?

नागपूर: महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षातील नाराज पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून अपक्ष उमेदवारी अर्ज मागे घेतले जातील, असा विश्वास महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...\rभाजपचे कार्यकर्ते पक्षाच्या विजयासाठी कटिबद्ध आहेत. काही कारणांमुळे नाराज झालेले कार्यकर्तेही शेवटी पक्षासाठीच काम करतील. अपक्ष अर्ज दाखल केलेल्या सर्वांशी चर्चा करण्यात येणार असून लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल असेही बावनकुळे म्हणाले. महायुतीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, राज्य पातळीवर भाजप-शिवसेना महायुतीचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत..काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर अडचणी असल्या तरी पुन्हा एकत्र बसून जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकांसाठी समन्वय साधला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. चंद्रपूर प्रकरणावर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रदेशाध्यक्षांनी केलेली कारवाई योग्य आहे. प्रदेशने मंजूर केलेल्या उमेदवारांच्या यादीत परस्पर बदल करणे अयोग्य असून त्यामुळेच तेथील जिल्हाध्यक्षांना हटविण्यात आले आहे. .Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .अमरावतीतील परिस्थितीवर बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, आमदार रवी राणा यांच्याशी स्वतः भेटून चर्चा करणार असून ज्या ठिकाणी त्यांनी उमेदवार उभे केले आहेत, ते अर्ज मागे घ्यावेत अशी विनंती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.