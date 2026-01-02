नागपूर

Chandrashekhar Bawankule : नाराज कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून अर्ज मागे घेऊ : चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाध्यक्षांच्या निर्णयाबाबत काय म्हणाले?

Nomination withdrawal After Discussion says Bawankule: नाराज कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून अपक्ष अर्ज मागे घेण्याचा विश्वास
Chandrashekhar Bawankule

Chandrashekhar Bawankule

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षातील नाराज पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून अपक्ष उमेदवारी अर्ज मागे घेतले जातील, असा विश्वास महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

Loading content, please wait...
Bjp
Nagpur
workers
district
chandrashekhar bawankule
Maharashtra Politics
Guardian Minister

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com