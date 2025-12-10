नागपूर - हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता. ९) विधानभवन परिसरात विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला घेरत तीव्र आंदोलन छेडले. कर्जमाफीची अंमलबजावणी, कापूस व सोयाबीनला भाव तसेच शेतकरी आत्महत्यांवर प्रभावी उपाययोजना या मागण्यांसाठी विरोधकांनी विधिमंडळ परिसरात मोर्चा काढून पायऱ्यांवर आंदोलन केले. यावेळी विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली..‘सोयाबीनला नाही भाव, सत्तेसाठी महायुतीची धावाधाव’, ‘शेतकरी उपाशी, सरकार तुपाशी’, ‘सोयाबीनला नाही भाव, सत्तेसाठी महायुतीची धावाधाव’, ‘सोयाबीनला नाही भाव, फडणवीस म्हणतात तुलाच ठाव’, ‘अर्थमंत्र्यांच्या खिशात पैसाच नसतोय, पॅकेज फडणवीसांच फसवच असतय’ आदी घोषणांचे फलक हाती घेत विरोधकांनी कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यालयापासून विधानभवनाच्या पायऱ्यांकडे मोर्चाव्दारे कूच केले..यावेळी ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे’, ‘कापूस-सोयाबीनला भाव मिळाला पाहिजे’ आदी मागण्या करण्यात आल्या. गळ्यात कापसाच्या बोंडाच्या माळा घालून विरोधकांनी ‘सरकार तुपाशी, शेतकरी उपाशी’अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. या आंदोलनात काँग्रेसचे वरिष्ठ आमदार विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट)चे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, शिवसेना (उबाठा) युवा नेते आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव, वरुण सरदेसाई, सुनील प्रभू, सचिन अहिर, सिद्धार्थ खरात, प्रवीण स्वामी, सतेज पाटील, अस्लम शेख यांच्यासह आमदार सहभागी झाले होते..सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधीआंदोलनादरम्यान माध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यात दिवसाला आठ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. सरकार फक्त घोषणा करते. प्रत्यक्षात सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी आहे. कापूस आयात केल्याने भाव गडगडले आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या खिशात कवडीमोल भावाने कापूस टाकावा लागेल. सोयाबीनला मिळणारा चार हजारांचा भाव लाजीरवाणा आहे. विरोधकांनी या आंदोलनातून सरकारला इशारा दिला असल्याचेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.