Nagpur Winter Session : शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्‍नांसाठी आंदोलन; आक्रमक विरोधकांची विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर घोषणाबाजी

हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता. ९) विधानभवन परिसरात विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला घेरत तीव्र आंदोलन छेडले.
opposition party agitation for farmers issue

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर - हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता. ९) विधानभवन परिसरात विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला घेरत तीव्र आंदोलन छेडले. कर्जमाफीची अंमलबजावणी, कापूस व सोयाबीनला भाव तसेच शेतकरी आत्महत्यांवर प्रभावी उपाययोजना या मागण्यांसाठी विरोधकांनी विधिमंडळ परिसरात मोर्चा काढून पायऱ्यांवर आंदोलन केले. यावेळी विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.

Nagpur
Farmer
agitation news
Opposition Party
Protest
assembly session
Vidhan Bhavan
winter session

