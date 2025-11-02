Minister Chandrashekhar Bawankule: अधिवेशन पुढे ढकलण्याची शक्यता; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे सुतोवाच

नागपूर: येत्या ८ डिसेंबरपासून नागपूर येथे राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नियोजित आहे. परंतु, आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता अधिवेशन एक आठवडा पुढे ढकलले जाण्याची शक्यता असल्याचे संकेत राज्याचे महसूल तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नागपुरात दिले..MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.नागपूर कराराप्रमाणे राज्य विधिमंडळाचे एक अधिवेशन हे नागपूर येथे होत असते. विशेषतःहिवाळी अधिवेशनच नागपुरात घेण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील नगर परिषद, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घ्यायच्या आहेत. एकाच वेळी निवडणुका घेणे शक्य नाही. त्यामुळे तीन टप्प्यात या निवडणुका घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा विचार आहे. .त्या दृष्टिकोनातून आयोगाची तयारी सुरू आहे. या निवडणुकांसाठी अधिवेशनाची तारखेत बदल होण्याची चर्चा होती. हे अधिवेशन आठ, दहा दिवस लवकर होईल, अशीही चर्चा होती. परंतु, अद्याप प्रशासकीय स्तरावर कोणत्याही प्रकारच्या सूचना किंवा हालचाली नाहीत. ठरलेल्या तारखेनुसार विधिमंडळ सचिवालयाचे काम सुरू आहे..MLA Praveen Darekar: असत्याची पाठराखण करणाऱ्यांनी सत्याचा मोर्चा काढणे योग्य नाही: आमदार प्रवीण दरेकर; राज ठाकरेंनी जगावेगळे काय केले?. आगामी काही दिवसातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिवेशन वेळेत होणार की पुढे ढकलण्यात येणार याबाबात माध्यमांशी बोलताना बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घेता अधिवेशन ठरल्याप्रमाणे ८ डिसेंबरला सुरू न होता एक आठवडा पुढे ढकलले जाण्याचे सुतोवाच त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.