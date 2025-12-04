Winter Session : अधिवेशन आठवडाभराचे; ‘विदर्भ’ झाला नाराज

नागपूर - राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून (ता. ८ डिसेंबर) नागपुरात सुरू होत आहे. केवळ एका आठवडाभराचे हे अधिवेशन राहणार असल्यामुळे विदर्भातील राजकीय वर्तुळात नाराजी व्यक्त होत आहे. बुधवारी या अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली..नागपूर करारानुसार किमान एक महिना अधिवेशन घ्यावे असे अपेक्षित आहे. पण हे अधिवेशन रविवार, ता. १४ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. केवळ आठवडाभरात अधिवेशन गुंडाळण्यात येणार असल्याने सरकारने विदर्भाच्या तोंडाला नेहमीप्रमाणे पाने पुसण्याचा कार्यक्रम राबविला आहे, अशी भावना विदर्भात व्यक्त होत आहे..नागपूर कराराप्रमाणे जो नियम आहे, त्या पद्धतीने नागपूरचे अधिवेशन व्हावयास हवे. विदर्भाचे प्रश्न सुटावेत किंवा निकाली निघावेत, यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. लोकं मुंबईत जाऊन आपला विषय मांडू शकत नाहीत. त्यामुळे विदर्भाचे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. नागपुरात आपण आपले मुद्दे मांडू शकतो. त्यामुळे या अधिवेशनाचा जो कालावधी ठरलेला आहे तो पूर्ण होणे आवश्यक आहे. नागपूर कराराप्रमाणे फक्त औपचारिकता निभावण्यासाठी केवळ तांत्रिकरीत्या अधिवेशन घेतल्या जाते, त्याबाबत भावनिकता बाळगणे तेवढेच आवश्यक आहे. आपल्याकडे महत्त्वाची खाती आहेत. महत्त्वाची पदेदेखील आहेत. त्यामुळे नागपूर अधिवेशनातून विदर्भाचे प्रश्न सुटावेत, ही अपेक्षा आहे.- पद्मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे, अमरावती..महायुतीच्या सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी करून मागासलेल्या विदर्भावर पुन्हा अन्यायाचे धोरण स्वीकारले आहे. हे सरकार कोणत्याही विकासाच्या कामावर ठाम नसून केवळ वेळ काढू पणा करीत आहे. सरकार जवळ विकासाचे किंवा विदर्भाच्या समस्या सोडविण्याचे कोणतेही धोरण नसून केवळ आलेला दिवस कसा ढकलायचा हा एकमेव कार्यक्रम सुरू आहे. विदर्भाच्या सिंचनाचा अनुशेष, मेळघाटातील आदिवासींचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या समस्या याबाबत सरकारला कोणतेही देणे घेणे नाही. केवळ औपचारिकता म्हणून हे अधिवेशन घेतले जात आहे. त्यामुळे मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे.- हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस.विदर्भाचा हक्काचा आवाज पुन्हा एकदा डावलला गेला आहे. हिवाळी अधिवेशन फक्त एका आठवड्याचे ठेवणे म्हणजे विदर्भाच्या प्रश्नांना सतत दुय्यम स्थान देण्याचा राज्य सरकारचा उघड नमुना आहे. मुख्यमंत्र्यांचे स्वतःचे विदर्भाशी नाते असताना हा प्रदेशच सतत वंचित राहतो, ही गोष्ट अधिकच वेदनादायी आहे. विकासाचा प्रचंड अनुशेष असताना अधिवेशनाला आवश्यक तेवढा कालावधी न देणे म्हणजे विदर्भाच्या जनतेचा अपमानच. सरकारने किमान आता तरी जागे होऊन विदर्भाला न्याय द्यावा, अन्यथा येथील असंतोष अधिकच भडकणार आहे.- आमदार साजिद खान पठाण, अकोला पश्चिम मतदारसंघ.विदर्भ महाराष्ट्राला जोडल्या गेल्यानंतर नागपूरचा राजधानीचा दर्जा संपुष्टात आला. राजधानीचा दर्जा असताना मिळालेल्या काही सोयी-सुविधा नंतरही नागपूरला मिळाव्यात या अनुषंगाने नागपूर करारात काही तरतूदी करण्यात आल्या. या करारानुसार, दरवर्षी निश्चित काळासाठी संपूर्ण विधिमंडळ, सरकार नागपूरला हलवून एक तरी अधिवेशन नागपुरात घेण्यात यावं, असं ठरलं होतं. यामुळे सरकारनं अधिवेशनाच्या निमित्तानं या भागात यावं आणि इथल्या म्हणजे विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणावी, त्यासाठी धोरण तयार करावे, त्याची अंमलबजावणी करावी असा या अधिवेशनाचा उद्देश असतो. यंदा हे अधिवेशन केवळ सात दिवसांचे होत आहे. नागपूर अधिवेशनावर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. त्यामुळे विदर्भाला विकासाबाबतीत न्याय देण्याच्या अनुषंगाने नागपूरमध्ये होणारे हिवाळी अधिवेशन किमान एक महिन्याचे हवे, जेणेकरून विदर्भाच्या व महाराष्ट्राच्या समतोल विकासासाठी व निधीच्या समन्यायी वाटपासाठी, साधक-बाधक चर्चा तरी हिवाळी अधिवेशनात होईल.- प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ..अतिशय कमी कालावधी अधिवेशनासाठी आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाचा मूळ उद्देश नष्ट होतो आहे. शासनाने मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला आहे. विदर्भाची लोकसंख्या भरपूर असूनही कुठलाही प्रश्न मांडायचा असेल तर मुंबई जाणे गरजेचे होऊन जाते. तेथे जाणे आर्थिकदृष्ट्या, शारीरिक दृष्ट्या ही अतिशय त्रासदायक बाब आहे. याच्यावर एकमेव इलाज म्हणजे अधिवेशन महिनाभरापेक्षा जास्त काळ चालवणे अतिशय गरजेचे आहे. समस्या ऐकणे व त्या सोडवण्याच्या नावाखाली वैदर्भीय जनतेच्या तोंडाला पाने पुसणे सुरू आहे. विदर्भाची मागणी रास्त असून ताबडतोब त्याच्यावर अंमलबजावणी करायला पाहिजे.- प्रकाश धोटे, संघटक, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, गोंदिया..साधारणतः अधिवेशन नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याकरिता लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न मांडण्याचे व्यासपीठ आहे. करारानुसार नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन साधारण महिनाभर होणे अपेक्षित आहे. तसे न होता यंदा हे अधिवेशन केवळ आठच दिवस ठेवले आहे. या आठ दिवसांत विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा प्रश्न, बेरोजगारांचा प्रश्न, ओबीसींच्या समस्या यावर खरचं चर्चा होईल का, नेत्यांकडे समस्या घेऊन जाणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणी ते जाणतील काय, असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना पडले आहेत. सोबतच शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मिळणारी प्रतिपूर्तीची रक्कम, वन्यप्राण्यांची अडचण आहे. अशा एक ना अनेक समस्या शेतकऱ्यांच्या आहे. अशात आचारसंहिता असल्याने कोणत्या अडचणी सोडविणार की फक्त चर्चा करणार, असा प्रश्न या अधिवेशनाच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.- शंकरप्रसाद अग्निहोत्री, वर्धा.अधिवेशन केवळ एक आठवड्याचे घेण्याचा निर्णय घेणे हा विदर्भावर मोठाच अन्याय आहे. आता हे अधिवेशन केवळ औपचारिकतेपुरतेच उरले आहे. आता तर सरकारने अवघ्या सात दिवसांचा कालावधी निर्धारीत केला आहे. त्यात विदर्भाचे काहीही भले होणार नाही. हा अन्याय आपण कुठवर सहन करायचा? त्याऐवजी आमचा विदर्भ स्वतंत्र राज्य होणेच आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व विदर्भवाद्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याची गरज आहे.- अरुण मुनघाटे, जिल्हा समन्वयक, विदर्भ राज्य आंदोलन समिती, गडचिरोली.हिवाळी अधिवेशन नागपुरात करण्यामागे विदर्भाच्या प्रश्नावर मंथन होऊन त्यामधून विकासाचा मार्ग प्रशस्त व्हावा, हा हेतू होता. आधी यावर चर्चा व्हायची. मात्र, गेल्या काही वर्षांत विदर्भात अधिवेशन असूनही विदर्भाच्या प्रश्नावर मोजकीच चर्चा होते. सत्ताधारी व विरोधक या अधिवेशनाकडे केवळ पर्यटन म्हणून पाहतात. विदर्भाच्या प्रश्नांची गंभीरता राहिली नाही. विदर्भातील काही अपवाद वगळता बहुतेक लोकप्रतिनिधी विदर्भाच्या प्रश्नावर किती गंभीर आहेत हा संशोधनाचा विषय ठरतो आहे. विदर्भातील प्रश्नावर आठ ते दहा दिवसांच्या अधिवेशनातून काही साध्य होत नाही. विदर्भाच्या प्रश्नाची जाण असणारे बी. टी. देशमुख यांच्यासारखे नेतेही आता राहिले नाहीत. विदर्भात होणारे हे अधिवेशन किमान एक महिना तरी चालवावे; जेणेकरून विदर्भाचा सर्वांगीण अनुशेष किमान चर्चेत तरी येईल.- बाबाराव पाटील खडसे, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार, वाशीम.नागपूर करारानुसार हिवाळी अधिवेशन किमान ३० दिवसांचे असावे, ही केवळ नोंद म्हणून राहिलेली परंपरा झाली आहे. प्रत्यक्षात गेल्या काही वर्षांपासून नागपुरातील अधिवेशन हे विकासनितीपेक्षा पर्यटन दौऱ्याचे प्रतीक बनले आहे. विदर्भाच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा व्हावी, ठोस निर्णय घ्यावेत, ही अपेक्षा वारंवार धुळीस जाते. आठ–दहा दिवसांत उरकलेले अधिवेशन आणि कोट्यवधींचा खर्च यामुळे विदर्भाच्या भावनांचा केवळ चुराडा होतो. आज परिस्थिती अशी झाली आहे की अधिवेशन घेऊन काय उपयोग, अशी चर्चा घडवून नागपूर आणि विदर्भाचे महत्त्व मुद्दाम कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसते.- हुकुमचंद आमधरे, उपाध्यक्ष, मुंबई बाजार समिती.हिवाळी अधिवेशन सात दिवसाचे घेण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक आहे. ते घेतले नसते तरी चालले असते. करारानुसार एक महिना ते तीन आठवडे अधिवेशन घेणे अपेक्षित आहे. सात दिवसांत अधिवेशन संपविणे हे कराराचे उल्लंघन आहे. अधिवेशनाचा कालावधी कमी असला तरी कामकाजाची वेळ वाढवावी, जेणेकरून जास्तीत जास्त मुद्द्यांवर चर्चा होईल आणि लोकांच्या प्रश्नांना न्याय मिळेल. निवडणूक आचारसहिंता असल्याचे कारण पुढे करून अधिवेशनाचा कालावधी कमी करणे अन्यायकारक आहे.- आमदार विकास ठाकरे, नागपूर शहराध्यक्ष, काँग्रेस.महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या वेळी पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भातील काँग्रेस नेत्यांमध्ये १९५३ मध्ये एक करार झाला. तो नागपूर करार म्हणून ओळखला जातो. राज्य विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे होईल, अशी तरतूद करारात करण्यात आली आहे. त्यानुसार दरवर्षी नागपुरात हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते. मात्र, यावर्षी केवळ ७ दिवसांचे अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. हा नागपूर कराराचा भंग आहे. जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देता येणार नाही. सरकार केवळ अधिवेशनाचा सोपस्कार पार पाडत आहे. सरकारचे विदर्भातील वाढता अनुशेष, शेतकरी आत्महत्या आणि बेरोजगारी या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. इतक्या कमी दिवसांचे अधिवेशन म्हणजे शासकीय निधीचा अपव्यय ठरणार आहे.- ॲड. वामनराव चटप, माजी आमदार, राजुरा. 