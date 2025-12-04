नागपूर

Winter Session : अधिवेशन आठवडाभराचे; ‘विदर्भ’ झाला नाराज

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून (ता. ८ डिसेंबर) नागपुरात सुरू होत आहे.
नागपूर - राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून (ता. ८ डिसेंबर) नागपुरात सुरू होत आहे. केवळ एका आठवडाभराचे हे अधिवेशन राहणार असल्यामुळे विदर्भातील राजकीय वर्तुळात नाराजी व्यक्त होत आहे. बुधवारी या अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली.

