Winter Session: "आमच्यात अंडरस्टँडिंग चांगलंय...", जयंत पाटलांच्या टोल्यावर अजितदादांचं उत्तर; विधानसभेत नेमकं काय घडलं?

नागपूर : राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. यावेळी विरोधकांच्या आठवडा प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार जयंत पाटील यांनी विदर्भाच्या प्रश्नांबाबत चर्चाच झाली नसल्याचं सांगत सरकारला धारेवर धरलं.

यावेळी त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस आणि अजित पवार या दोघांमध्ये बसून चर्चा सुरु होती. यावेळी जयंत पाटलांनी मध्येच अजितदादांना टोला लगावला. त्याला उत्तर देताना अजित पवारांनी आमच्यात चांगली अँडरस्टँडिंग असल्याचं म्हटलं. (Winter Session we have a good understanding Ajit Pawar reply to Jayant Patal in Vidhan Sabha)