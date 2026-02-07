Chikhaldara News: आरोग्य शिबिरात महिलेचा मृत्यू; चिखलदऱ्यातील मेळघाटात सिकलसेलचे थैमान, रुग्णसंख्येत सातत्याने वाढ!

चिखलदरा: चिखलदऱ्याच्या ग्रामीण रुग्णालयात शुक्रवारी आरोग्य विभागाने सिकलसेल आजाराच्या रुग्णांसाठी आरोग्य शिबिर आयोजित केले होते. या शिबिरामध्ये चिखलदरा तालुक्यातील चिखली गावातील द्रौपदी सुरेश पटोरकर (वय ४२, रा. चिखली) या उपचारासाठी आल्या होत्या. परंतु शिबिरामध्ये पोहोचताच अचानक या महिलेला रक्ताच्या उलट्या झाल्या व महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेने चांगलीच खळबळ उडाली. .Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!.मेळघाटात सिकलसेल आजाराने थैमान घातले आहे. या महिलेवर आरोग्य विभागामार्फत चार ते पाच वर्षांपासून उपचार सुरू होते. अशी माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे. चार-पाच वर्षांपासून सुरू होते उपचार चार-पाच वर्षांपासून या महिलेला सिकलसेल होता. ही महिला चिखलदरा येथे शुक्रवारी तपासणी शिबिरात आली होती. तिला शिबिरात आणताच रक्ताच्या उलट्या झाल्या व त्यांचा मृत्यू झाला. असे आशा स्वयंसेविका जया खेडकर यांनी सांगितले..मेळघाटात सिकलसेलचे ८०६ रुग्णमेळघाटात सिकलसेल आजाराचे थैमान घातले असून या आजाराचे अनेक रुग्ण निघत आहेत. सध्या चिखलदरा व धारणी तालुक्यात ८०६ रुग्ण या आजाराने ग्रस्त असून ७३६३ वाहक आहेत..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.मेळघाटच्या विशिष्ट वर्गात हा आजार आहे. हा अनुवांशिक आजार असून दोन सिकलसेलग्रस्तांनी लग्न करू नये. या आजाराने ग्रस्त रुग्णांची योग्य काळजी घेण्याचे प्रयत्न आरोग्य विभागाच्या माध्यमाने सुरू आहेत.- डॉ. प्रवीण पारीसे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.