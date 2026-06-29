Nagpur Crime: प्रेयसीने बोलणे बंद केलं, प्रियकराने रचला कट; नागपुरात धक्कादायक प्रकार, एमडीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न अन्..

नागपूर: प्रेयसीने बोलने बंद केल्याने तिला एमडीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा धक्कादायक प्रकार नागपूर गुन्हे शाखेने उघडकीस आणला आहे. महिलेच्या मोपेडच्या फुटरेस्टखाली ८.९ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रोन) पावडर ठेवून पोलिसांना खोटी माहिती देणाऱ्या आरोपीला सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून एमडी पावडर, मोबाईल फोन आणि मोपेड असा एकूण ८५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?. गोपाल किसन झोडगे (वय ३७, रा. परिश्रम कॉलनी, नरसाळा रोड, म्हाळगी नगर) असे अटक झालेल्या प्रियकराचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी (ता. २८) रात्री सुमारे सव्वा नऊ वाजता वाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील साहिल कॉम्प्लेक्स, तवक्कल ले-आऊट, काटोल बायपास रोड परिसरात पोलिस उपायुक्त दीपक अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हेशाखेच्या युनिट दोनच्या महिला पोलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख, साहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन मत्ते, उपनिरीक्षक मनोज राऊत व त्यांचे सहकाऱ्यांनी छापा टाकला. .यावेळी एका काळ्या रंगाच्या मोपेडच्या फुटरेस्टखाली दोन झिपलॉक पिशव्यांमध्ये ८.९ ग्रॅम एमडी पावडर आढळून आली. मोपेडच्या मालक असलेल्या महिलेला याबाबत विचारणा केली असता तिने अंमली पदार्थाशी कोणताही संबंध नसल्याचे सांगत, ‘कोणीतरी माझ्या वाहनात हे ठेवले असावे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासा, अशी मागणी केली. त्यानुसार पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली असता, एक इसम संबंधित महिलेच्या मोपेडच्या फुटरेस्टखाली एमडी पावडर ठेवताना स्पष्ट दिसून आला. .Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.तिने हा गोपाल असल्याची माहिती दिली. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्याने महिलेसोबत ओळख असल्याचे सांगून तिने काही दिवसांपासून बोलणे बंद केल्याने तिला अमली पदार्थाच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याच्या उद्देशाने हा बनाव रचल्याची कबुली त्याने दिली. पोलिसांनी आरोपीकडून एमडी पावडर, मोबाईल फोन आणि मोपेड असा एकूण ८५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. आरोपीविरुद्ध वाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.