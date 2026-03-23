Mangesh Kapse Art: ‘वूडकट’मधून मांडले नात्यांचे वास्तव; मंगेश कापसे यांची विचारप्रवर्तक कलाकृती, कलाकृतीत विविध प्रतीकांचा वापर!

नागपूर: बदलत्या जीवनशैलीमुळे नातेसंबंधांमध्ये निर्माण होत असलेल्या दुराव्याचे प्रभावी चित्रण नागपूरचे चित्रकार मंगेश कापसे यांनी त्यांच्या 'मायग्रेशन ऑफ द थॉट' या वूडकट मुद्राचित्रातून केले आहे. संयुक्त कुटुंब पद्धतीतून विभक्त कुटुंब पद्धतीकडे होत असलेल्या संक्रमणाचे सामाजिक वास्तव त्यांनी अत्यंत सशक्तपणे मांडले..भारतीय संस्कृतीत कुटुंबव्यवस्था ही भावनिक आणि सामाजिक आधारस्तंभ मानली जाते. मात्र, वाढत्या गरजा, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि बदलत्या मानसिकतेमुळे नात्यांमधील जिव्हाळा कमी होत चालल्याचे वास्तव या कलाकृतीतून समोर येते. वूडकट या पारंपरिक मुद्रणकलेच्या माध्यमातून कापसे यांनी ही मांडणी केली. आठ बाय सोळा फुटांच्या भव्य आकारातील या कलाकृतीत विविध प्रतीकांचा वापर करण्यात आला..कबुतरांच्या प्रतिमांद्वारे कुटुंबातील सदस्यांचे नाते, बंदिस्त जागेतील त्यांची कुचंबणा आणि आधुनिक जीवनातील एकाकीपणा दर्शविण्यात आला आहे. एका बाजूला संयुक्त कुटुंब पद्धतीचे प्रतीक म्हणून पंखाखाली कुटुंबाला सामावून घेणारा पक्षी, तर दुसऱ्या बाजूला विभक्त कुटुंब पद्धतीत वाढणारा एकटेपणा प्रभावीपणे दाखविण्यात आला आहे..मागील दहा महिन्यांपासून या कलाकृतीवर काम करताना कापसे यांनी एमडीएफ लाकडावर कोरीव काम करून प्रत्येक रेषेतून आपले विचार व्यक्त केले. नागपूर येथील शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालयात आयोजित ५९ व्या वार्षिक कला प्रदर्शनात या भव्य वूडकट प्रिंटचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना मोठ्या आकारातील प्रिंटमेकिंगचा अनुभव मिळाला..ही कलाकृती केवळ सौंदर्यनिर्मितीपुरती मर्यादित नसून, समाजातील बदलत्या नातेसंबंधांवर भाष्य करणारी आहे. नागपूरचा हा तरुण कलाकार आपल्या सर्जनशीलतेतून समकालीन कलेत वेगळी ओळख निर्माण करत आहे..भौतिक प्रगतीच्या धावपळीत नात्यांमधील जिव्हाळा हरवत आहे. 'मायग्रेशन ऑफ द थॉट' ही केवळ कलाकृती नसून, बदलत्या कुटुंब व्यवस्थेतील वाढते अंतर आणि मानवी मनातील एकाकीपणाचे वास्तव अधोरेखित करणारा आरसा आहे.-मंगेश कापसे, चित्रकार.