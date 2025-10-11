CM Devendra Fadnavis: शहरात जागतिक दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर; मुख्यमंत्री फडणवीस, स्पेनच्या फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीशी करार

नागपूर : सर्व सोयी सुविधांनी युक्त असे जागतिक दर्जाचे ‘कन्व्हेन्शन सेंटर’ नागपुरात उभारण्यात येणार आहे. यासाठी स्पेनच्या फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीशी मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी सामंजस्य करार करण्यात आला..‘कन्व्हेन्शन सेंटर’ची जागा सर्व परिवहन सेवांनी उत्तमरीत्या जोडलेली असावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. कार्यक्रमाला स्पेनचे राजदूत जुआन अँटोनिओ, फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिकार्ड झेपाटेरो, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, पायोनिअर एक्झिबिशन अँड कन्व्हेन्शन प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष मुकेश अरोरा, उपाध्यक्ष जीत अरोरा आणि जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर उपस्थित होते..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागपुरात होणारे ‘कन्व्हेन्शन सेंटर’ केवळ प्रदर्शने, कार्यक्रम आदींसाठी उपयोगात येणारे नसावे तर सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी हक्काचे व्यासपीठ असावे. नागपूरचा इतिहास या सेंटरच्या माध्यमातून येथे येणाऱ्या प्रत्येकाला कळावा अशा पद्धतीची सेंटरची अंतर्गत रचना राहील..स्पेनचे राजदूत अँटोनिओ म्हणाले, भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि स्पेनचे प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेझ यांच्यातील परस्पर संबंध उत्तम आहेत. यामुळे द्विपक्षीय संबंध आणखी बळकट होत आहेत. भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सामान्य नागरिकाच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणत आहे..Maharashtra Development : महाराष्ट्रात १ लाख कोटींची गुंतवणूक; ४७ हजार रोजगारांची निर्मिती.याची दखल जगाने घेतली आहे. मुंबई हे भारताचेच नव्हे तर दक्षिण आशियाचे ‘पॉवर हाऊस’ आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रसोबत काम करायला स्पेनला नक्कीच आवडेल. फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिकार्ड झेपाटेरो यांनी सादरीकरण केले. जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर आणि फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सामंजस्य कराराचे आदानप्रदान केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.