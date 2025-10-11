CM Devendra Fadnavis: शहरात जागतिक दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर; मुख्यमंत्री फडणवीस, स्पेनच्या फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीशी करार

नागपूर

Nagpur Convention Center: नागपुरात जागतिक दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर उभारले जाणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्पेनच्या फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीमध्ये सामंजस्य करार. हा सेंटर प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांसाठी उपयोगी ठरेल.
नागपूर : सर्व सोयी सुविधांनी युक्त असे जागतिक दर्जाचे ‘कन्व्हेन्शन सेंटर’ नागपुरात उभारण्यात येणार आहे. यासाठी स्पेनच्या फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीशी मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी सामंजस्य करार करण्यात आला.

