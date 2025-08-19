World Photography Day 2025: एका क्लिक सरशी साठवली जाते कायमची आठवण! आज जागतिक छायाचित्रण दिवस

नागपूर : प्रत्येक क्षण आपल्या लेन्समधून पकडून तो कायमस्वरूपी जपण्याचे सामर्थ्य छायाचित्रणात आहे. एका क्लिक सरशी कायमची आठवण साठवली जाते. या अद्वितीय कलाविष्काराचा सन्मान दरवर्षी १९ ऑगस्ट रोजी ‘जागतिक छायाचित्रण दिनी’ केला जातो..छायाचित्रण हे सौंदर्यात्मक गुण, कलात्मक विचार व तांत्रिक कॅमेरा कौशल्याचा एक परिपूर्ण अभ्यास आहे. सृष्टीतील सौंदर्य बघण्यासाठी छायाचित्रकाराने सृजनशील आणि कलात्मक असणे आवश्यक आहे. .ते छायाचित्रांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी, सौंदर्यात्मक दृष्टीकोण, कलात्मक विचारांची खलबत आणि त्यांना अनुभवण्याची उत्सुकता असली पाहिजे, असे मत वर्कस्टेशन स्कूल ऑफ फोटोग्राफी अँड फिल्म मीडियाचे डायरेक्टर डॉ. मंगेश राऊत यांनी ‘सकाळ’सोबत बोलताना व्यक्त केले..फ्रान्समध्ये १८३९ साली लुई दागेर यांनी तयार केलेल्या दागेरोटाईप या छायाचित्रण तंत्राची अधिकृत घोषणा झाली. या घटनेला छायाचित्रणाचा जन्मदिवस मानला जातो. आजच्या डिजिटल युगात मोबाइल कॅमेरे आणि प्रगत तंत्रज्ञानामुळे छायाचित्रण सर्वसामान्यांच्या हातात पोहोचले आहे. .Vijay Wadettiwar: शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसान भरपाई द्या; विजय वडेट्टीवार यांची मागणी.सामाजिक माध्यमांच्या वाढत्या वापरामुळे छायाचित्रणाचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक छायाचित्र एक कथा सांगते आणि ती काळाच्या पलीकडे जाऊनही जिवंत राहते. म्हणूनच जागतिक छायाचित्रण दिन हा केवळ छायाचित्रकारांसाठीच नाही, तर जगभरातील प्रत्येकासाठी खास ठरतो..सौंदर्यदृष्टी आवश्यकसौंदर्यदृष्टी नसेल, तर सृष्टीमध्ये सौंदर्य कधीच दिसणार नाही. निव्वळ क्लिक केलेले छायाचित्र देखील सौंदर्याविरहित दिसतील. कोणतेही छायाचित्र कधीच चांगले किंवा वाईट नसते. त्यात घटकांचे संतुलन कमी-अधिक प्रमाणात असते. छायाचित्रणात कलात्मक विचाराने सौंदर्य निर्माण करणे, ही कलाकाराने केलेली तपश्चर्या असल्याचे डॅा. राऊत म्हणाले..छायाचित्रणाचे योगदानछायाचित्रणाचे योगदान शिक्षण, सामाजिक, राजकिय, संस्कृती सर्वच क्षेत्रात आहे. छायाचित्रणामुळे इतिहास डोळसासमोर जिवंत दिसतो आहे. छायाचित्रण ही स्वतंत्र कला असून, समाजात सौंदर्यदृष्टी विकसित करते. सृष्टीमधील वेळोवेळी बदलणारे निसर्ग, ऐतिहासिक वास्तुकला, कला-संस्कृती यांचा आस्वाद छायाचित्रणामुळे सहज मिळतो. विविध प्रथा, परंपरा, सण-उत्सव, नृत्य, लोककला यांचे दस्तऐवजीकरण करून छायाचित्रण संस्कृती टिकवून ठेवते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.