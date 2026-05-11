Yavatmal Crime : यवतमाळ हादरलं! प्रियकरासाठी पत्नी झाली क्रूर, अनैतिक संबंधात अडसर ठरणाऱ्या पतीला विजेचा शॉक देऊन ठार मारण्याचा प्रयत्न

यवतमाळ : अनैतिक संबंधांमुळे अडथळा ठरत असल्याच्या कारणावरून पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीला विद्युत शॉक देऊन ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना (Yavatmal Crime Case) उघडकीस आली आहे. सुदैवाने, या घटनेत पती बचावला असून पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे..ही घटना कळंब तालुक्यातील पंगडी येथे घडली. जखमी गजानन वसंता मोरे (वय ३८) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांची पत्नी कवडी (वय ३५) हिचे विष्णू कडू आत्राम (वय ४५) याच्यासोबत अनैतिक संबंध होते. या संबंधांबाबत गजानन यांनी अनेकदा आक्षेप घेतला होता..याच रागातून ३ मे रोजी मध्यरात्री, गजानन झोपेत असताना पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने विजेच्या वायरला अॅल्युमिनियमची तार जोडून त्यांना शॉक दिला. त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकारात गजानन जखमी झाले..Jalgaon Prostitution Racket : डमी ग्राहक आणि 'मिसकॉल'चा इशारा! उपाध्ये लॉजमधील काळ्या धंद्याचा पोलिसांनी असा लावला छडा, कुंटणखान्याचा पर्दाफाश.घटनेनंतर ८ मे रोजी गजानन यांनी वडगाव जंगल पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत पत्नी आणि तिच्या प्रियकराविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम १०९ (१) व ६१ (३) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून रविवारी दोघांना अटक केली. पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.