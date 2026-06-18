Yavatmal Crime : बनावट लग्न करून 21 वर्षीय महाविद्यालयीन तरुणीवर वारंवार अत्याचार; 24 वर्षीय तरुणाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा, खचलेली तरुणी रात्रभर मंदिरातच बसून राहिली अन्..

पांढरकवडा (जि. यवतमाळ) : लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून तसेच मंदिरात बनावट लग्न करून 21 वर्षीय महाविद्यालयीन तरुणीवर वारंवार अत्याचार केल्याची खळबळजनक घटना (Yavatmal fake marriage case) केळापूर तालुक्यात उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी पांढरकवडा पोलिसांनी पीडितेच्या तक्रारीवरून किन्हाळा (घोडदरा) येथील 24 वर्षीय तरुणाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. सूरज शेषराव चव्हाण, असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहे..पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणी तालुक्यातील एका महाविद्यालयात बी. ए. व्दितीय वर्षात शिक्षण घेत आहे. मे 2024 मध्ये एका नातेवाइकांच्या लग्नात तिची ओळख आरोपी सूरज चव्हाण याच्याशी झाली होती. या ओळखीचे रूपांतर प्रेमसंबंधात झाले..Ambarnath Case : विवाहानंतर अवघ्या ६० दिवसांत काय घडलं? अंबरनाथमध्ये २८ वर्षीय विशाखाने बेडरूममध्ये घेतला गळफास; हुंड्यासाठी सासरच्या छळाला कंटाळून उचललं पाऊल.सूरज यवतमाळ येथे भाड्याने खोली करून शिकत होता. त्याने पीडितेला तिथे भेटीसाठी बोलावले आणि ‘मी तुझ्याशीच लग्न करणार,‘ असे खोटे आश्वासन देऊन तिच्यावर पहिल्यांदा अत्याचार केला. त्या नंतर नोव्हेंबर 2025 मध्ये आरोपीने पीडितेला पांढरदेवी येथे नेऊन बनावट लग्न केले. या खोट्या लग्नाचा आधार घेत आरोपीने वेगवेगळ्या ठिकाणी तिचे लैंगिक शोषण केले. मे 2026 मध्येही त्याने मंदिर परिसरात तिच्यावर अत्याचार केला..दरम्यान, सोमवारी (ता. 15) पीडित तरुणी सूरजच्या घरी पोहचली असता, त्याच्या पालकांनी तिला शिवीगाळ करीत घरातून हाकलून दिले. या प्रकारामुळे खचलेली तरुणी रात्रभर गावातील मंदिरातच थांबली. अखेर मंगळवारी (ता. 16) पीडितेच्या मामाने तिला धीर दिला. आणि दोघांनी पांढरकवडा पोलिस ठाण्यात रितसर तक्रार दाखल केली. त्यावरून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल केले आहेत. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक स्वप्नील कावरे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.