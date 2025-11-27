Nagpur Crime : एकतर्फी प्रेमातून युवकाची हत्या; मैत्रिणीच्या प्रियकराने चाकूने भोसकले, तरुणीसह तिघांना अटक

नागपूर - एकतर्फी प्रेमातून युवकाची चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली. भांडणानंतर मैत्रिणीच्या प्रियकराने त्याच्यावर चाकूने हल्ला करीत रक्ताच्या थारोळ्यात लोळवले. ही थरारक घटना गणेशपेठ पोलिस ठाण्यांतर्गत गाडीखाना परिसरात घडली. अमन गौतम मेश्राम (वय २४, रा. जुना बगडगंज) असे मृताचे नाव आहे. .पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आरोपींना अटक केली आहे. अमित रामराव शिवरकर (वय २४, विनोबा भावेनगर, भांडेवाडी), हेमंत चैतन्येश्वर बागडे (वय २५, रा. रामनगर, शाहापूर, भंडारा) आणि तेजस्विनी (वय २१, भंडारा ह.मु. नागपूर) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत..अमनची तेजस्विनीशी मैत्री होती. तो तिच्यावर एकतर्फी प्रेम करीत होता. मात्र, ती त्याला भाव देत नव्हती. आरोपी अमित हा हिंगणाच्या गुमगाव परिसरातील एका ढाब्यावर काम करतो. तेथेच काम करणाऱ्या हेमंतशी त्याची मैत्री होती. हेमंतची प्रेयसी अमनच्या मैत्रिणीची मैत्रीण आहे. त्यामुळे अमितसोबतही तिची चांगली मैत्री झाली होती..अमनला याबाबत समजले आणि त्याने तरुणीला धमकावण्यास सुरुवात केली. तो दोघांच्या भेटीगाठीमुळे नाराज होता. मंगळवारी रात्री १० वाजताच्या सुमारास त्याने चिडून तेजस्विनीला फोन केला. तिला अमितसोबत गाडीखाना परिसरात भेटायला बोलावले. राम कुलरजवळील मैदानात सर्व बोलत उभे होते..या दरम्यान अमनने ४-५ वेळा तिच्या कानशिलात लगावल्या. यामुळे अमित चिडला. त्याने चाकू काढून अमनच्या पोटात भोसकला. अमनला रक्ताच्या थारोळ्यात लोळवून अमित पसार झाला. घटनेची माहिती मिळताच गणेशपेठ पोलिस घटनास्थळी पोहोचले..अमनला उपचारार्थ रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. पोलिसांनी तत्काळ अमितचा शोध घेऊन त्याला ताब्यात घेतले. चौकशीत हेमंत आणि तेजस्विनीचे नाव पुढे आले. पोलिसांनी त्यांनाही अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.