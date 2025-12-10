Nagpur Crime : वाद सोडवण्यासाठी गेलेल्या युवकाचा खून; दोन आरोपींना अटक

नागपूर - आदल्या दिवशी मित्रासोबत झालेल्या भांडणाचा वाद मिटविण्यासाठी गेलेल्या युवकाचा दोघांनी खून केला. ही घटना सोमवारी (ता.८) रात्री साडेअकरा वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली..याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली. आदित्य प्रदीप मेश्राम (वय २२, रा. इंदोरा, बाराखोली) असे मृताचे नाव असून प्रित अजय बोरकर (वय २४, रा. बाराखोली, मिसाळ लेआऊट, जरीपटका), आविष्कार रवींद्र नाईक (वय २४, रा. बेझनबाग, जरीपटका) अशी आरोपींची नावे आहेत..प्रित आणि आविष्कार हे विद्यार्थी असून आविष्कार तिरपुडे महाविद्यालयात बीबीए अभ्यासक्रमाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदित्यचा मित्रासोबत प्रित आणि त्याचा साथीदार आविष्कार याच्याशी रविवारी (ता.७) क्षुल्लक कारणावरून वाद झाला होता. त्यात मित्राने दोघांनाही मारहाण केली होती..दरम्यान तो वाद सोडविण्यासाठी आदित्य इंदोरा येथील सावजी रेस्टॉरेंटमध्ये बसलेले प्रित आणि आविष्कार यांच्याकडे गेला. दोघेही दारूच्या नशेत होते. आदित्यने दोघांनाही जे झाले ते विसरून जाण्यास सांगितले. मात्र, नशेत असलेल्या दोघांनीही त्याच्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली..तसेच खिशातून चाकू काढून त्याच्या गळ्यावर वार करून जखमी करीत पसार झाले. आदित्यला नागरिकांनी मेयो रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. पोलिसांना याप्रकरणी आकाश प्रदीप मेश्राम (वय २७, रा. इंदोरा, बाराखोली) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून खुनाचा गुन्हा दाखल करीत दोघांना अटक केली. पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.