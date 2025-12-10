नागपूर

Nagpur Crime : वाद सोडवण्यासाठी गेलेल्या युवकाचा खून; दोन आरोपींना अटक

मित्रासोबत झालेल्या भांडणाचा वाद मिटविण्यासाठी गेलेल्या युवकाचा केला खून.
crime

crime

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - आदल्या दिवशी मित्रासोबत झालेल्या भांडणाचा वाद मिटविण्यासाठी गेलेल्या युवकाचा दोघांनी खून केला. ही घटना सोमवारी (ता.८) रात्री साडेअकरा वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली.

Loading content, please wait...
crime
Youth
Arrested
Accused
Dispute

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com