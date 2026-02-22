Nagpur Crime: जीवन संपवण्यासाठी मागविली पिस्तुल, काडतूस नसल्याने अडकला; साथीदाराविरुद्धही गुन्हा, युवकाला अटक!

नागपूर: वडीलांच्या मृत्यूनंतर तणावात आलेल्या २३ वर्षीय तरुणाने चक्क आत्महत्या करण्यासाठी त्याच्या साथीदाराकडून पिस्तूल मिळविली. मात्र, काडतूस येण्याची वाट बघत असताना इन्स्टाग्रामवर फोटो टाकल्याने पोलिसांच्या तावडीत सापडला. ही धक्कादायक घटना पाचपावली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी युवकावर गुन्हा दाखल करीत त्याला पिस्तूलीसह अटक केली आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...सय्यद मजाहीर अली जाफरी (वय २३, रा. शांतीनगर, नागपूर), शाहरूख खान (वय ३०, रा. ताजनगर, टेका) अशी आरोपींची नावे आहेत. सय्यद बेरोजगार असून शाहरूखवर यापूर्वी शस्त्र बाळगल्याचा आरोपाखाली गुन्हा दाखल आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सय्यद याच्या वडिलांचे काही दिवसांपूर्वी निधन झाले. त्यामुळे तो तणावात होता..त्याच्या मनात आत्महत्येचा विचार आला. त्याने कुख्यात गुंड असलेल्या शाहरुख खान याचेशी संपर्क साधून काही काम असल्याने पिस्तूलची मागणी केली. शाहरूखने त्याला पिस्तूल दिले. मात्र, काडतूस सध्या नसल्याने दोन ते तीन दिवसात देतो अशी बतावणी केली. सय्यदने ते पिस्तूल घेत, त्याच्यासोबत आपला फोटो काढला. तो फोटो इन्स्टाग्रामवर अपलोड केला. ही माहिती पाचपावली पोलिसांना कळाली..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...पोलिस उपायुक्त राहुल मदने यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाबुराव राऊत यांच्या पथकाने त्याच्या शोध घेण्यास सुरुवात केली. शनिवारी (ता.२१) पाचपावलीतील पहिल्या रेल्वे फाटकाजवळील दिवटे देशी भट्टीसमोर सय्यद आढळून आल्याने त्याला पथकाने ताब्यात घेऊन पिस्तूल आणि एक मोबाईल फोन असा एकूण ३५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. चौकशीदरम्यान त्याने शाहरूख खान याच्याकडून ती आत्महत्या करण्यासाठी आणल्याची माहिती दिली. त्यावरून दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करीत, दोघांनाही अटक केली. पोलिसांनी त्यांची कोठडी मिळविली असून तपास सुरू केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.