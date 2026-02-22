नागपूर

Nagpur Crime: जीवन संपवण्यासाठी मागविली पिस्तुल, काडतूस नसल्याने अडकला; साथीदाराविरुद्धही गुन्हा, युवकाला अटक!

Police Register Arms Act offence After firearm Seizure: इन्स्टाग्रामवर फोटो टाकल्याने पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला युवक
Pistol Seized Youth Arrested in Alleged endlife Attempt Plot

Pistol Seized Youth Arrested in Alleged endlife Attempt Plot

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नागपूर: वडीलांच्या मृत्यूनंतर तणावात आलेल्या २३ वर्षीय तरुणाने चक्क आत्महत्या करण्यासाठी त्याच्या साथीदाराकडून पिस्तूल मिळविली. मात्र, काडतूस येण्याची वाट बघत असताना इन्स्टाग्रामवर फोटो टाकल्याने पोलिसांच्या तावडीत सापडला. ही धक्कादायक घटना पाचपावली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी युवकावर गुन्हा दाखल करीत त्याला पिस्तूलीसह अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
Youth
endlife
Arrested
district
city
Pistol

Related Stories

No stories found.