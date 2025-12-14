नागपूर

Nagpur Yuva Protest : ‘युवा कार्य’ च्या मोर्चात चेंगराचेंगरी; पोलिसांचा लाठीमार; २५ आंदोलनकर्ते जखमी!

Youth Protest Stampede : यशवंत स्टेडियम येथे महाराष्ट्र युवा कार्य प्रशिक्षण संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान अचानक चेंगराचेंगरीची घटना घडली.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : यशवंत स्टेडियम येथे महाराष्ट्र युवा कार्य प्रशिक्षण संघटनेतर्फे विविध मागण्यांसाठी आलेल्या मोर्चादरम्यान आज चेंगराचेंगरीची घटना घडली. गर्दी नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच पोलिसांकडून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सौम्य बळाचा वापर करण्यात आला. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

