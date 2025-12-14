Nagpur Yuva Protest : ‘युवा कार्य’ च्या मोर्चात चेंगराचेंगरी; पोलिसांचा लाठीमार; २५ आंदोलनकर्ते जखमी!

नागपूर : यशवंत स्टेडियम येथे महाराष्ट्र युवा कार्य प्रशिक्षण संघटनेतर्फे विविध मागण्यांसाठी आलेल्या मोर्चादरम्यान आज चेंगराचेंगरीची घटना घडली. गर्दी नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच पोलिसांकडून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सौम्य बळाचा वापर करण्यात आला. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. .अन्नत्याग आंदोलन करीत असलेल्या शालार्थ शिक्षक संघर्ष समितीच्या तीन महिला अचानक आक्रमक झाल्या आणि बेशुद्ध पडल्याची घटना यावेळी घडली. बेशुद्ध महिलांना तातडीने रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. मोर्चासाठी मोठ्या संख्येने युवक-युवती व कार्यकर्ते यशवंत स्टेडियम परिसरात गोळा झाले होते. गर्दी वाढत असल्याने पोलिसांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने स्टेडिअमचा मुख्य प्रवेशद्वार काही काळ बंद केला. मात्र, आंदोलनकर्त्यांची संख्या वाढत गेल्याने पोलिसांना प्रवेशद्वार पुन्हा उघडावे लागले. त्याचवेळी प्रवेशद्वाराजवळ अचानक गर्दी वाढली. काही कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत पुढे जाण्याचा प्रयत्न केल्याने गोंधळ उडाला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी प्रथम शांततेचे आवाहन केले. मात्र, गर्दी आटोक्यात न आल्याने अखेर पोलिसांना लाठीमार करावा लागला..Pune Biomining Project : बायोमायनिंगचे काम कमी दराने करण्यास ठेकेदारांची तयारी; स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव जाण्याची शक्यता!.या कारवाईदरम्यान सुमारे २५ आंदोलनकर्ते जखमी झाल्याची माहिती आहे. काहींना किरकोळ दुखापत झाली असून, जखमींना तातडीने रुग्णवाहिकेने जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. तसेच १५ ते २० मोर्चेकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. पोलिसांच्या मते, सार्वजनिक सुरक्षितता व वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी ही कारवाई करणे आवश्यक होते. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मात्र, पोलिसांच्या कारवाईचा तीव्र निषेध केला. शांततेत सुरू असलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा आरोप केला. मोर्चास्थळाला आमदार मोहन मते, उमरेड काँग्रेस आमदार संजय मेश्राम, खासदार प्रशांत पडोळे यांनी भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.