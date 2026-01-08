Nagpur News: मर्यादेत आरक्षण असणाऱ्या जि.प. निवडणुकीची घोषणा?; नागपूर ‘वेट ॲण्ड वॉच’वर; केवळ १२ जिल्ह्यात होणार निवडणूक!

नागपूर: ५० टक्क्यांवर आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे सध्या तरी नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला मुहूर्त मिळेल की नाही, यावर शंका आहे. मात्र, ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या १२ जिल्हा परिषदा असून तिथे निवडणूक घेण्यास काहीही अडचण दिसून येत नाही. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. ऑक्टोबरमध्ये मुदतवाढ दिल्यानंतर जानेवारीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय २८ तारखेला लागणार आहे. त्यानंतर आरक्षणाचा विषय संपुष्टात येऊ शकते. मात्र, ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग आधीच मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे..राज्यातील ३२ जिल्हा परिषद आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र आरक्षणाच्या मर्यादांमुळे सर्वच संस्थांमध्ये निवडणूक होणार नाही. माहितीनुसार, १७ जिल्हा परिषद आणि ८८ पंचायत समित्या या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मर्यादा ओलांडत असल्याने त्या या निवडणुकीतून वगळल्या जाऊ शकतात. त्यात नागपूर जिल्हा परिषदेचाही समावेश आहे. जिल्हा परिषदेत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली असून सध्या ५७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे..यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आरक्षणाचा मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या संस्थांमुळे निवडणूक वेळापत्रक जाहीर होण्यास विलंब झाला. त्यामुळे केवळ आरक्षणाच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुका घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगाकडून केली जात आहे..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.पुन्हा मुदतवाढ?सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र आरक्षणाच्या गुंतागुंतीमुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांवर परिणाम झाला. तरीही आता हा पेच काही अंशी सुटल्याने निवडणुका लवकर जाहीर होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ५० टक्क्यांवर आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका सध्या तरी घेण्यात येणार नाही. त्यामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळावी, याकरिता राज्य सरकार पुन्हा न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.