नागपूर

Nagpur News: मर्यादेत आरक्षण असणाऱ्या जि.प. निवडणुकीची घोषणा?; नागपूर ‘वेट ॲण्ड वॉच’वर; केवळ १२ जिल्ह्यात होणार निवडणूक!

Reservation issue impacts ZP polls schedule: नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवर आरक्षणाचा पेच, १२ जिल्ह्यांमध्येच निवडणुका
Political uncertainty continues as Zilla Parishad election announcement awaited in Maharashtra.

Political uncertainty continues as Zilla Parishad election announcement awaited in Maharashtra.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: ५० टक्क्यांवर आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे सध्या तरी नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला मुहूर्त मिळेल की नाही, यावर शंका आहे. मात्र, ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या १२ जिल्हा परिषदा असून तिथे निवडणूक घेण्यास काहीही अडचण दिसून येत नाही.

Loading content, please wait...
Nagpur
political
election
district
Zilla Parishad
Political Reservation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com