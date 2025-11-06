Bhagimahari Lake Drowning: रीलचा नाद दोन तरुणांच्या जिवावर बेतला; पारशिवनी तालुक्यातील भागीमहारी तलावातील घटना

पारशिवनी : भागीमहारी तलावात रील बनविण्याच्या नादात दोन तरुणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना बुधवारी दुपारी घडल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. संकल्प मालवे (वय १९, चंद्रपूर) आणि अविनाश आनंद(वय२२, मुळचा बिहार व हल्ली मुक्काम नागपूर) अशी मृतांची नावे आहेत..भागीमहारी तलावावर सहा मित्र सुट्टी साजरी करण्यासाठी गेले होते. पोहण्याचा मोह न आवरल्यामुळे अविनाश आनंद (वय२२, मुळचा बिहार व हल्ली मुक्काम नागपूर) पाण्यात पोहण्यासाठी उतरला..तो पाण्यात गटांगळ्या खाताना दिसताच इतर मित्र त्याला वाचविण्यासाठी धावले. संकल्प मालवे (वय १९, चंद्रपूर) हा पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडाला. एकाला वाचविण्यात मित्रांना यश आले. या घटनेची माहिती स्थानिक पोलिस पाटलांनी पोलिस ठाण्यात दिली. लगेच पोलिस घटनास्थळी पोहचले..ग्रामस्थांच्या मदतीने आणि पोलिस दलाच्या जलद प्रतिसाद पथकाने दोन तासात संकल्प मालवे याचा मृतदेह बाहेर काढला. मात्र रात्री अंधारामुळे बचावकार्य थांबविण्यात आले. या मृतांपैकी अविनाश आनंद हा प्रियदर्शनी महाविद्यालतील बी.ई तृतीय वर्षाचा विद्यार्थी होता तर संकल्प मालवे हा सेंट पाॅल कनिष्ठ विद्यालयातील बारावीचा विद्यार्थी होता. मृतदेह उत्तरीय तपासणीकरीता ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आला. याप्रकरणी स्थानिक पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली. पुढील तपास पारशिवनी पोलिस करीत आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar: खदानीत बुडून दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; नरहरी रांजणगाव शिवारातील घटना,पोहणे बेतले जिवावर.सुरक्षेसाठी व्यवस्थाच नाही भागेमहारी तलाव हा प्रेक्षणीय स्थळ म्हणून प्रसिद्ध असून येथे पर्यटक मोठ्या प्रमाणात पर्यटनासाठी येतात. पण त्यांना येथील भौगोलिक परिसराची माहिती नसते. तरीही युवक साहस दाखवित पाण्यात उतरून रील बनविण्याच्या नादात आपला जीव गमावून बसतात. या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांना धोकादायक स्थळी जाण्यास, पाण्यात उतरण्यास मनाई करण्यास सुरक्षारक्षक नसल्याने अशा घटना घडत असतात. या ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.