Bhagimahari Lake Drowning: रीलचा नाद दोन तरुणांच्या जिवावर बेतला; पारशिवनी तालुक्यातील भागीमहारी तलावातील घटना

Two Youths Drown While Making Reel at Bhagimahari Lake: भागीमहारी तलावात रील बनविण्याच्या नादात दोन तरुणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
पारशिवनी : भागीमहारी तलावात रील बनविण्याच्या नादात दोन तरुणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना बुधवारी दुपारी घडल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. संकल्प मालवे (वय १९, चंद्रपूर) आणि अविनाश आनंद(वय२२, मुळचा बिहार व हल्ली मुक्काम नागपूर) अशी मृतांची नावे आहेत.

