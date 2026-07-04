विदर्भ

Nagpur RTO Crackdown: नागपूरमध्ये HSRP नसलेल्या वाहनांवर RTOची धडक कारवाई; तीन दिवसांत १७२ वाहनांवर ई-चलान, १.७२ लाखांचा दंड

एचएसआरपी अनिवार्य; जुन्या नंबरप्लेटधारकांवर आरटीओची धडक मोहीम, तीन दिवसांत १७२ वाहनांवर ई-चलान व १.७२ लाखांचा दंड
Nagpur RTO has started a special enforcement drive against vehicles without HSRP number plates after the government deadline ended.

Nagpur RTO has started a special enforcement drive against vehicles without HSRP number plates after the government deadline ended.

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : ‘एचएसआरपी’ (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट) नसलेल्या वाहनांवर आरटीओने कारवाई सुरू केली आहे. शासनाची मुदत संपताच ही मोहीम हाती घेण्यात आली. अवघ्या तीन दिवसांत वाहनचालकांकडून मोठा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

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