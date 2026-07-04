Nagpur RTO Crackdown: नागपूरमध्ये HSRP नसलेल्या वाहनांवर RTOची धडक कारवाई; तीन दिवसांत १७२ वाहनांवर ई-चलान, १.७२ लाखांचा दंड

नागपूर : ‘एचएसआरपी’ (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट) नसलेल्या वाहनांवर आरटीओने कारवाई सुरू केली आहे. शासनाची मुदत संपताच ही मोहीम हाती घेण्यात आली. अवघ्या तीन दिवसांत वाहनचालकांकडून मोठा दंड वसूल करण्यात आला आहे..शासनाने जुन्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवण्यासाठी ३० जूनपर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. यापूर्वी सरकारकडून वाहनधारकांना सात वेळा मुदत वाढ देऊन ‘एचएसआरपी’ बसविण्याचे आवाहन केले होते. आता ही मुदत संपताच १ जुलैपासून प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ)चे वायुवेग पथक अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. शहरातील विविध प्रमुख चौक आणि वर्दळीच्या रस्त्यांवर आरटीओने कडक वाहन तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. ज्या वाहनचालकांनी मुदत संपूनही आपल्या वाहनांना नवीन सुरक्षित नंबर प्लेट लावलेली नाही, अशा चालकांना थांबवून आरटीओचे पथक थेट ई-चलानची दंडात्मक कारवाई करीत आहे. शासनाच्या कडक आदेशानंतर सुरू झालेली ही विशेष मोहीम सध्या शहरात जोमात सुरू आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि वाहनांच्या चोरीला आळा घालण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने ‘एचएसआरपी’ला अनिवार्य केले आहे..तीन दिवसांत १,२४७ वाहनांची तपासणीआरटीओच्या पथकाने १ ते ३ जुलै या तीन दिवसांत एकूण १,२४७ वाहनांची तपासणी केली. जुनीच नंबरप्लेट वापरणाऱ्या १७२ वाहनधारकांचे ई-चलान फाडण्यात आले आहे. या कारवाईच्या माध्यमातून आरटीओने तीन दिवसांत तब्बल १ लाख ७२ हजार रुपयांचा दंड वसुल केला. यात १ जुलै रोजी ५०४, २ जुलै ४५६ आणि ३ जुलै रोजी २८७ वाहनांची तपासणी करण्यात आली..या संदर्भात कारवाई सुरू आहे. प्रत्येक दोषी वाहनाला १ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येत आहे. ‘एचएसआरपी’ची प्रक्रिया अजूनही ऑनलाइन सुरू आहे. ज्यांनी अर्ज केला त्या वाहनधारकांनी पावती दाखविल्यास कारवाई केली जात नाही.- किरण बिडकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी- नागपूर शहर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.