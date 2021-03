सावधान! तुम्ही मालमत्ता कर भरला नसेल तर तुमची नावं झळकणार सोशल मीडियावर; वर्धा नगरपालिकेचा निर्णय  

वर्धा : स्थानिक नगरपालिकेचा वर्षभराचा मालमत्ता आणि पाणीपट्टी कर साधारणात: 20 ते 21 कोटींच्या घरात आहे. यंदा फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत केवळ पाच ते सहा कोटींची वसुली झाल्याची माहिती आहे. वारंवार सूचना देऊनही नागरिक मालमत्ता कर भरण्यास विलंब करीत आहे. आता थकीत मालमत्ता धारकांची नावे सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करणार असून पाणीपुरवठा नळ जोडणीचे कनेक्‍शन कापणार असल्याची माहिती नगरपालिकेने दिली आहे. नगरपालिकेचा मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी कर दरवर्षी एक एप्रिल रोजी देय होतो. 31 मार्च 2021 पूर्वी मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर भरणे अनिवार्य आहे. अन्यथा महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 चे कलम 150 अ अन्वये थकीत रकमेवर दरमहा दोन टक्‍के कर आकारण्यात येतो. नागरिकांवर अतिरिक्‍त व्याजाचा भुर्दंड बसू नये, याकरिता पालिकेच्या वतीने वेळोवेळी नागरिकांना कराचा भरणा करण्याबाबत प्रेरित केले आहे. हेही वाचा - ३५ वर्षांपूर्वी झाली होती पहिली शेतकरी आत्महत्या, आज... नगरपालिका वर्धा मार्फत मालमत्ता कर वसुलीकरिता संपूर्ण वर्धा शहरासाठी एकूण नऊ धडक करवसुली पथक तयार करण्यात आले आहे. अद्याप नगरपालिका क्षेत्रातील ज्या मालमत्ता धारकांनी गत वर्षांपासून मालमत्ता कर भरला नसेल त्यांची नावे काढण्याची प्रकिया सुरू आहे. या मालमत्ता धारकांनी कर न भरल्यास त्यांचे नळजोडणी कनेक्‍शन कापण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, तसेच त्यांची नावे सोशल मीडियावर तसेच चौकाचौकांमध्ये बोर्ड लावून प्रसिद्ध केली जाणार आहे. स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याची नोटीस देऊन मालमत्ता जप्त करण्याची कार्यवाही न. प.च्या धडककर वसुली पथकामार्फत करण्यात येणार आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेचा जाहीर लिलाव करून लिलावाच्या रकमेतून मालमत्ता कर वसूल करण्यात येणार आहे. हेही वाचा - उड्डाणपुलांसाठी किती ‘भोंगा’ वाजवायचा?, जाणून घ्या मौद्याची मूळ समस्या 31 मार्चपर्यंत कराचा भरणा करा ज्या मालमत्ता धारकांकडे खुल्या भूखंडावरील मालमत्ता कर थकीत असेल त्यांच्या खाली जागेवर पालिकेतर्फे नगरपालिका मालमत्ता असा बोर्ड लावून जागा जप्त करण्यात येईल. त्यामुळे ज्या मालमत्ता धारकांनी अद्यापपर्यंत मालमत्ता कर भरला नसेल त्यांनी 31 मार्चपर्यंत कराचा भरणा करून जप्ती सारखी अप्रिय घटना टाळण्याचे आवाहन नगरपालिका प्रशासनाने केले आहे. संपादन - अथर्व महांकाळ

