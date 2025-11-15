Corruption: लाच स्वीकारताना महिला पुरवठा निरीक्षक जाळ्यात; स्वस्त धान्य दुकानाच्या बाजूने अहवाल देण्यासाठी केली होती १६ हजाराची मागणी

नांदुरा : येथील तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षक पूनम थोरात यांना स्वस्त धान्य दुकानदार यांचेकडून १६ हजाराची लाच स्वीकारताना एसीबीच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले आहे. रेशनच्या दुकानावरील कारवाई थांबविण्यासाठी त्यांनी लाच मागितली होती..सदर कार्यवाही शुक्रवारी (ता.१४) रोजी दुपार बुलडाणा एसीबी पथकाने सापळा रचून केली. याबाबत प्राप्त माहिती अशी की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत असलेल्या एका स्वस्त धान्य दुकानाची २९ आॅक्टोबर रोजी तपासणी पुरवठा अधिकारी नांदुरा यांनी केली होती..नमूद तपासणी अहवालात काही त्रुटी न दाखविता सदरचा अहवाल तुमचे बाजूने जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बुलडाणा यांचेकडे पाठविण्यासाठी तसेच स्वस्त धान्य दुकानात धान्य पुरवठा सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी लोकसेवक नांदुरा पुरवठा निरीक्षण अधिकारी पूनम थोरात यांनी १६ हजार रुपये लाचेची मागणी करीत असल्याबाबतची तकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्राप्त झाली होती..त्यानुसार शुक्रवारी (ता.१४) रोजी पथकाने सापळा रचून आयोजित पडताळणी कार्यवाही दरम्यान पूनम थोरात पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, नादुरा यांनी तक्रारदार यांचेकडे लाचेची मागणी करून रक्कम घेऊन येण्यास सांगितले..Thane : लाच प्रकरणी निलंबित अधिकाऱ्याला हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर, तर तक्रारदाराला पोलिसासमोरच अज्ञातांकडून धमकी.त्यानुसार सापळा कार्यवाही दरम्यान नांदुरा तहसील कार्यालयामधील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांचे दालनामध्ये तक्रारदार यांचेकडून १६ हजाराची लाच स्वीकारताना त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. थोरात यांचेविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.