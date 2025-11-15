विदर्भ

Corruption: लाच स्वीकारताना महिला पुरवठा निरीक्षक जाळ्यात; स्वस्त धान्य दुकानाच्या बाजूने अहवाल देण्यासाठी केली होती १६ हजाराची मागणी

Bribery Arrest: नांदुरातील तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षक पूनम थोरात यांना स्वस्त धान्य दुकानाचे तपासणी अहवाल बाजूने पाठवण्यासाठी १६ हजार रुपयांची लाच घेताना एसीबीच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले.
सकाळ वृत्तसेवा
नांदुरा : येथील तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षक पूनम थोरात यांना स्वस्त धान्य दुकानदार यांचेकडून १६ हजाराची लाच स्वीकारताना एसीबीच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले आहे. रेशनच्या दुकानावरील कारवाई थांबविण्यासाठी त्यांनी लाच मागितली होती.

