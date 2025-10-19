Nandurbar Accident : नंदुरबार जिल्ह्यात भीषण अपघात; आठ भाविकांचा मृत्यू, गावावर शोककळा

तळोदा : अश्वत्थामा (अस्तंबा) ऋषीच्या यात्रेहून परतणाऱ्या भाविकांचे चारचाकी वाहन चांदसैली (ता. तळोदा) घाटात उलटल्याने झालेल्या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला तर अन्य तीन ते चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांची संख्या वाढू शकते. अपघातात जखमी झालेल्या भाविकांवर तळोदा व नंदुरबार येथील रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. दरम्यान या अपघातात नंदुरबार तालुक्यातील घोटाणे येथील पाच जणांचा मृत्यू झाल्याने गावावर शोककळा पसरली आहे. .नंदुरबार जिल्ह्यात प्रसिद्ध असलेल्या अस्तंबा ऋषीच्या यात्रेला सुरुवात झाली असून शनिवारी सकाळी साडे दहाच्या सुमारास यात्रा करून घरी परतत असणाऱ्या भाविकांच्या चारचाकी वाहनाचा (क्रमांक एमएच ३९ एडी २८०२) चांदसैली घाटात भीषण अपघात झाला. स्थानिकांनी पुढाकार घेत जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. आमदार राजेश पाडवी यांच्या माध्यमातून तातडीने मदतकार्य सुरू करण्यात आले..Pune News: पुण्यात मुख्यमंत्री, संरक्षणमंत्र्यांच्या कार्यक्रमस्थळी साप; उपस्थितांचा उडाला गोंधळ .धनत्रयोदशीच्या दिवशीच हा अपघात झाल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात शोककळा पसरली आहे. त्यात नंदुरबार तालुक्यातील घोटाणे येथील पाच कर्त्या युवकांचा मृत्यू झाल्याने गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. गावातील अनेक नागरिकांनी तसेच मृत व जखमी झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांनी तळोदा रुग्णालयात धाव घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.