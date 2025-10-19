विदर्भ

Nandurbar Accident : नंदुरबार जिल्ह्यात भीषण अपघात; आठ भाविकांचा मृत्यू, गावावर शोककळा

Astamba Yatra Accident : नंदुरबारच्या तळोदा तालुक्यातील चांदसैली घाटात अस्तंबा यात्रेहून परतणाऱ्या भाविकांच्या चारचाकी वाहनाचा भीषण अपघात, आठ जणांचा मृत्यू, तर अनेक गंभीर जखमी.
तळोदा : अश्वत्थामा (अस्तंबा) ऋषीच्या यात्रेहून परतणाऱ्या भाविकांचे चारचाकी वाहन चांदसैली (ता. तळोदा) घाटात उलटल्याने झालेल्या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला तर अन्य तीन ते चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांची संख्या वाढू शकते. अपघातात जखमी झालेल्या भाविकांवर तळोदा व नंदुरबार येथील रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. दरम्यान या अपघातात नंदुरबार तालुक्यातील घोटाणे येथील पाच जणांचा मृत्यू झाल्याने गावावर शोककळा पसरली आहे.

