Navneet Rana: नवनीत राणा यांना बॉम्बने उडविण्याची धमकी; हैदराबादवरून रजिस्टर डाकेने आले पत्र

Sixth Threat Letter Sent to BJP Leader Navneet Rana: भाजप नेत्या व माजी खासदार नवनीत राणा यांना पुन्हा धमकी! सहावे पत्र स्पीडपोस्टने आले, बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी. राजापेठ पोलिसांत गुन्हा दाखल.
अमरावती : माजी खासदार व भाजप नेत्या नवनीत राणा यांना सहाव्यांदा धमकीचे पत्र प्राप्त झाले असून, सदर पत्रामध्ये त्यांना बॉम्बने उडवून देण्याचीही धमकी देण्यात आली. राजापेठ पोलिसांनी याप्रकरणी सदर व्यक्तीविरुद्ध जीवे मारण्याच्या धमकीसह विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

