Navneet Rana: नवनीत राणा यांना बॉम्बने उडविण्याची धमकी; हैदराबादवरून रजिस्टर डाकेने आले पत्र

अमरावती : माजी खासदार व भाजप नेत्या नवनीत राणा यांना सहाव्यांदा धमकीचे पत्र प्राप्त झाले असून, सदर पत्रामध्ये त्यांना बॉम्बने उडवून देण्याचीही धमकी देण्यात आली. राजापेठ पोलिसांनी याप्रकरणी सदर व्यक्तीविरुद्ध जीवे मारण्याच्या धमकीसह विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला आहे..अब्दुल, असे पत्र पाठविणाऱ्या संशयिताने अर्धवट नावाचा पत्रात उल्लेख असून, राणा यांचे खासगी सचिव मंगेश मनोहर कोकाटे (वय ३९) यांच्या तक्रारीवरून विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..महत्त्वाची बाब म्हणजे दहा दिवसांपूर्वी अशाच स्वरूपाचे एक धमकीचे पत्र नवनीत राणा यांच्या शंकरनगरस्थित निवासस्थानी रजिस्टर डाकेने प्राप्त झाले होते. त्यातही पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला होता. स्पीडपोटद्वारे शुक्रवारी (ता. ३०) २०२५ रोजी दुपारी सव्वाबाराच्या सुमारास पांढऱ्या रंगाच्या लिफाफ्यामध्ये हे पत्र प्राप्त झाले. त्या पत्रामध्ये संशयित अब्दुल नावाच्या व्यक्तीने हे पत्र लिहिले असून, त्यात नवनीत राणा यांना धमकावण्यात आले आहे..गत तिन्ही पत्रातील भाषाशैली सारखीचयापूर्वी प्राप्त झालेल्या दोन पत्रातील भाषा आणि मजकूर ३० ऑक्टोबरला प्राप्त झालेल्या मजकुराप्रमाणेच असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पूर्वीच दोन पत्र व सद्य:स्थितीत आलेले पत्र हे एकाच व्यक्तीने पाठविल्याचा संशय मंगेश कोकाटे यांनी तक्रारीत व्यक्त केला आहे..'तु मोदींची बायको, मुलासमोरच तुझ्यावर....', नवनीत राणांच्या घरी पुन्हा धडकलं धमकीचं पत्र.नवनीत राणा रुग्णालयात दाखललोकसभा निवडणुकी दरम्यान पायाला झालेली ईजा (फ्रँकचर) आता परत पायाला एक लहान गाठ झालेली असून खासदार नवनीत राणा यांना अमरावती येथील सुप्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. श्याम राठी यांच्या सल्ल्यानुसार नरेंद्रनगर नागपूर येथील सुयोग हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले आहे. त्यांच्यावर येथे शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पुढील २५ दिवस त्यांना आराम करायला सांगितले आहे.