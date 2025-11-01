विदर्भ

Gadchiroli News : शस्त्रे सोडा, मुख्य प्रवाहात सहभागी व्हा! भूपतीचे भावनिक आवाहन

जहाल नक्षलवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनू याने ६० सहकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केले होते.
bhupati

bhupati

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली - जहाल नक्षलवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनू याने ६० सहकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केले होते. पण अद्याप शरण न आलेल्या नक्षलवाद्यांना ही लढायची वेळ नसून सरकारला शरण येऊन मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याचे भावनिक आवाहन त्याने केले आहे. पोलिसांच्या मदतीने तयार केलेल्या चित्रफितीच्या माध्यमातून त्याने ही आर्त साद घातली आहे.

Loading content, please wait...
Gadchiroli
Naxalites

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com