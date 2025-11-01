Gadchiroli News : शस्त्रे सोडा, मुख्य प्रवाहात सहभागी व्हा! भूपतीचे भावनिक आवाहन

गडचिरोली - जहाल नक्षलवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनू याने ६० सहकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केले होते. पण अद्याप शरण न आलेल्या नक्षलवाद्यांना ही लढायची वेळ नसून सरकारला शरण येऊन मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याचे भावनिक आवाहन त्याने केले आहे. पोलिसांच्या मदतीने तयार केलेल्या चित्रफितीच्या माध्यमातून त्याने ही आर्त साद घातली आहे..नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीने शस्त्रबंदीचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर भूपती याने ६० सहकाऱ्यांसह १५ ऑक्टोबर रोजी गडचिरोली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर शरणागती पत्करली होती. या शरणागतीनंतर केंद्रीय समितीने भूपतीला गद्दार संबोधत त्याच्यावर गंभीर आरोप केले होते..जिल्हा पोलिसांच्या मदतीने शनिवारी एक चित्रफीत प्रसिद्ध करून भूपतीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. ‘आता परिस्थिती बदलली आहे, शस्त्रे सोडून मुख्य प्रवाहात या,’ असे आवाहन त्याने या चित्रफितीद्वारे चळवळीतील सक्रिय नक्षलवाद्यांना केले आहे. भूपती सध्या पोलिसांच्या सुरक्षेत आहे..भूपतीने शरण येण्याच्या महत्त्वपूर्ण घटनेनंतर छत्तीसगडमधील बस्तर येथे जहाल नेता रूपेशसह २१० नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली. त्यापाठोपाठ, केंद्रीय समितीचा सदस्य पुल्लरीप्रसाद ऊर्फ चंद्रन्ना आणि तेलंगण राज्य समितीचा सदस्य बंडी प्रकाश ऊर्फ प्रभात हे दोघे २८ ऑक्टोबर रोजी शरण आले..या सलग घटनांमुळे नक्षलवादी चळवळीला मोठा हादरा बसला आहे. दरम्यान, केंद्रीय समितीने भूपती आणि रूपेश यांच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त करत ‘गद्दार’ व ‘फितूर’ असे शब्द वापरत तीव्र टीका केली होती.या पार्श्वभूमीवर, भूपतीने आज पाच मिनिटे १७ सेकंदांची चित्रफीत प्रसिद्ध केली. यात त्याने भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘१६ सप्टेंबर रोजी मी प्रथम शस्त्रबंदीचा विचार मांडला आणि त्यानंतर ६० सहकाऱ्यांसह शरणागती पत्करली. हा निर्णय बदललेल्या परिस्थितीला अनुसरूनच घेण्यात आला आहे..बदलत्या परिस्थितीचे संकेत ओळखून, शस्त्रे सोडून कायद्याच्या चौकटीत राहून जनतेसाठी काम करण्याचा आम्ही निर्धार केला आहे,’ असे भूपतीने म्हटले आहे. केंद्रीय समितीने केलेल्या ‘गद्दार’ या शब्दप्रयोगाबद्दल खंत व्यक्त करत त्याने सर्व आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे.‘आम्ही घेतलेल्या निर्णयावर चळवळीतील सक्रिय नक्षलवाद्यांनी शांतपणे विचार करावा,’ असे आवाहन भूपतीने केले आहे. तसेच, सुज्ञ नागरिक आणि आदिवासींनी आमच्या भूमिकेचे समर्थन करून आपले अभिप्राय द्यावेत, असे सांगत त्याने स्वतःचा आणि रूपेशचा मोबाईल क्रमांकही दिला आहे..पुढच्या चित्रफितीत...छत्तीसगडमध्ये सप्टेंबर २०२५ मध्ये चकमकीत ठार झालेला जहाल नेता कट्टा रामचंद्र रेड्डी ऊर्फ राजू दादा याची पत्नी शांतीप्रिया हिने ३१ ऑक्टोबर रोजी शरणागत नक्षलवाद्यांनीच आपल्या पतीची हत्या घडवून आणल्याचा गंभीर आरोप केला होता. यात तिने भूपती व रूपेश यांचा थेट नामोल्लेख करत टीका केली होती..या आरोपांवर भूपतीने प्रसिद्ध केलेल्या चित्रफितीत कोणताही खुलासा केलेला नाही, मात्र आपण लवकरच आणखी एक चित्रफीत प्रसिद्ध करणार असल्याचे त्याने नमूद केले आहे. पुढील चित्रफितीत भूपती आरोपाचे खंडन राहील की नवे काही भावनिक आवाहन असेल, हे लवकरच समजेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.