हे आहेत अमरावतीमधील नवे पाच कंटेनमेंट झोन...

अमरावती : गेल्या 24 तासांत शहरात चार नवे कंटेनमेंट झोन निर्माण झाले आहेत. यामध्ये जलारामनगर, शिक्षक कॉलनी, मालू ले-आउट, औरंगपुरा व यशोदानगर या भागाचा समावेश आहे. बाधित रुग्णाच्या निवासस्थाना जवळील 50 मीटर भाग प्रतिबंधित करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी लागू केले आहेत. क्‍लस्टरमधील काही झोन निरस्त झाल्यानंतर आता शहरातील मध्यमवर्गीय व उच्चभ्रू वसाहतींमध्ये कोरोनाचे संक्रमण झाले आहे. जलारामनगर, यशोदानगर, गडगडेश्‍वर प्रभागातील शिक्षक कॉलनी तसेच सातूर्णा परिसरातील मालू ले-आउट व औरंगपुरा या भागात संक्रमित रुग्ण आढळल्याने हा भाग खबरदारी म्हणून महापालिका आयुक्तांनी प्रतिबंधित केला आहे. - हुश्श..! विदर्भाला नाही चक्रीवादळाचा धोका या आदेशान्वये प्रतिबंधित क्षेत्रातील जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा व औषधी सेवा वगळता इतर सर्व प्रकारचे व्यवहार आणि आवागमनावर प्रतिबंध लावण्यात आलेले आहेत. क्‍लस्टरबाहेरील भागात संक्रमण वाढले आहे. जुन्या शहरातील अंबागेट, बुधवारा या भागासह हे पाच भाग आता संक्रमित झाले आहे. फ्रेजरपुरा हा भाग सार्वधिक संक्रमणाचा ठरू लागला आहे. या भागातील संक्रमित रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.

