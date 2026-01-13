विदर्भात काळीज पिळवटणारी घटना! कडाक्याच्या थंडीत काळ्या बॅगमध्ये आढळली ८ दिवसांची चिमुकली, आई वडिलांचा शोध सुरु

8-Day-Old Baby Girl Found Alive in Black Bag Amid Severe Cold : बुलढाणा जिल्ह्याच्या लाखणी तालुक्यातील मानेगाव /सडक येथे शेतशिवारातील नाल्याजवळ ८-१० दिवसाचे नवजात (स्त्री जातीचे) बाळ काळ्या बँगमध्ये आढळले. ही घटना आज, मंगळवारी दुपारी उघडकीस आली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. हे बाळ जिवंत असून त्याच्यावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेचा तपास लाखनी पोलिस करीत आहेत..मानेगाव ते पिंपळगाव दरम्यान उद्वजित पालसिंग भाटीया यांच्या शेताला लागून असलेल्या नाल्याजवळ असलेल्या झाडाजवळ एका काळ्या रंगाच्या बॅगमध्ये नवजात बाळ असल्याचे शेतमालकाला दिसले. त्याने लगेच पोलिस पाटील सुरेश मते यांना माहिती दिली. त्यांनी याबाबत लाखनी पोलिस स्टेशनला कळविले. त्यानंतर पोलिस निरीक्षक सुभाष बारसे आपल्या चमूसह घटनास्थळी दाखल झाले..Alandi Accident : विजय स्तंभ मानवंदनेसाठी निघाले; अन् आळंदी-मरकळ रस्त्यावर जीप झाली पलटी; 28 जण जखमी!.पोलिसांनी पाहाणी केली असता बाळ जिवंत असल्याने त्याला लगेच उपचारासाठी लाखनी येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. ग्रामीण रुग्णालयात प्रथमोपचार करून पुढील उपचारासाठी बाळाला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले असून तेथे उपचार सुरू आहेत..Pimpalgaon Baswant Accident : पिंपळगाव टोल नाक्यावर अपघातांचे सत्र; ओझरच्या आदर्श स्कूलमधील शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू.घटनेचा तपास पोलिस हवालदार मिलिंद गभणे, शिपाई कांतीस कराडे करीत आहेत. या चिमुकलीच्या आईवडिलांचा शोध सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितली आहे. नेगाव शिवारात नवजात बाळ मिळाल्यामुळे परिसरात विविध चर्चांना ऊत आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.