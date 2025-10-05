वर्धा : निसर्ग बेभरवशाचा झाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल होत आहे. या संकटातून दूर जाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी निराश न होता उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादन वाढविण्यासाठी एआय सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर व ऑर्गेनिक पद्धतीने शेती केल्यास शून्य खर्च जास्त उत्पादन मिळण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय महामार्ग परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले..सेलू येथे मानस ॲग्रो इंडस्ट्रीज ॲन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या वतीने माहेर मंगल कार्यालय येथे शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार दादाराव केचे, माजी खासदार रामदास तडस, सुरेश वाघमारे, संजय गाते, सुधीर दिवे, अनिल जोशी, नंदकिशोर खोडे आदी उपस्थित होते..येणाऱ्या काळात पिण्याच्या पाण्यासोबत शेतीला पाण्याची मोठी आवश्यकता भासणार आहे. यासाठी गावातील पाणी गावात, शेतातील पाणी शेतातच आणि शेतातील पाणी जमिनीत अशी जलनीती अंगिकारावी लागेल. बळीराजा सुखी समृद्ध व्हावा यासाठी शासन शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून त्याच्यासाठी विविध योजना राबवित आहे..प्रत्येकाने ज्ञानाचे रूपांतर संपत्तीत करायचे असेल तर तंत्रज्ञान स्वीकारले पाहिजे. एआयचा वापर करून इलेक्ट्रीक ड्रोन, इलेक्ट्रीक ट्रॅक्टरचा वापर केल्यास शून्य शेती खर्च करण्यास मदत होणार आहे, असे पुढे बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले..नॅनो खते, मिश्रित खते तसेच पऱ्हाटी पासून तयार करण्यात येत असलेल्या ऑर्गेनिक कार्बन व ऑर्गेनिक खताचा शेतकऱ्यांनी वापर केल्यास शेती खर्च कमी करता येतो, असेही पुढे बोलताना श्री. गडकरी म्हणाले. यावेळी नितीन गडकरी यांच्या हस्ते उच्चांक ऊस उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी व नागरिक उपस्थित होते..शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल करावा - डॉ. पंकज भोयरजिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन व कापूस पिकाचे उत्पादन घेत असताना कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळाला त्यांना सामोरे जावे लागते. यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल करण्याची आवश्यक आहे. वर्धा व सेलू तालुका शेतकऱ्यांशी निगडीत असून या भागातील शेतकरी समृद्ध व्हावा, त्यांना सिंचनासाठी पाण्याची सुविधा निर्माण व्हावी..Premium|Green Technology: सामान्य माणसं हरित इंधनाचे पर्याय निवडतात, तेव्हा ते सीमोल्लंघन नाही तर दुसरं काय असतं?.यासाठी ५० ते ६० वर्ष जुन्या असलेल्या धाम व बोर प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी अनुक्रमे १९७ कोटी व २१० कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली असून लवकरच प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचे कामे हाती घेण्यात येणार आहे. यामुळे वर्धा व सेलू तालुक्यातील सिंचन क्षमता वाढून शेतकऱ्यांना बारामाही शेताला पाणी मिळून अधिक उत्पादन घेणे सोईचे होईल, असे डॉ. पंकज भोयर म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.