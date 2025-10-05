विदर्भ

Nitin Gadkari: शेतकऱ्यांनी एआय विकसित तंत्रज्ञानाचा वापर करावा; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सेलू येथे शेतकरी मेळाव्याचे उद्‍घाटन

Organic Farming: निसर्गाच्या अनिश्चिततेत शेतकऱ्यांनी निराश न होता एआय आणि ऑर्गेनिक शेतीचा अवलंब करावा, असे आवाहन नितीन गडकरी यांनी केले. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास शून्य खर्चात अधिक उत्पादन मिळविणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले.
वर्धा : निसर्ग बेभरवशाचा झाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल होत आहे. या संकटातून दूर जाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी निराश न होता उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादन वाढविण्यासाठी एआय सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर व ऑर्गेनिक पद्धतीने शेती केल्यास शून्य खर्च जास्त उत्पादन मिळण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय महामार्ग परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

