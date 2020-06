यवतमाळ जिल्ह्यातील जि. प. शाळांमध्ये वर्गखोल्याच नाहीत, विद्यार्थ्यांनी बसायचे कुठे

यवतमाळ : एकीकडे सर्व शिक्षा अभियानासारख्या योजना राबविल्या जात असताना जिथे शाळांची अधिक गरज आहे, अशा ठिकाणी जिल्हा परीषद शाळांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. शाळांना सुरक्षा भिंती नाहीत आणि वर्गखोल्याही नादुरुस्त आहेत, अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यायचे कसे, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

वर्षभरापूर्वी खनिज विकास निधीतून शाळांची सुरक्षा भिंत तसेच वर्गखोली बांधकामासाठी निधी दिल्यानंतरही कामे पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे शाळांची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे. वर्ग खोली नसल्याने येत्या काळात वर्ग कुठे भरणार, असा प्रश्‍न असून अजूनही 24 कामांना मुहूर्ताची प्रतीक्षा आहे.

वणी, झरीजामणी तसेच मारेगाव जिल्ह्यातील हे तीन तालुके दुर्गम म्हणून ओळखले जातात. या परिसरात कोळसा खाणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रात असल्याने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीतून या भागातील विकास कामासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. यात आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, महिला व बालकल्याण, महावितरण आदी अनेक आवश्‍यक कामासाठी हा निधी दिला जातो. 2018-19 मध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाला प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रातील 86 कामासाठी दीड कोटी रुपये देण्यात आले. तीन तालुक्‍यातील या कामांच्या यादीवरून जिल्हा परिषदेत राजकारणही रंगले होते. काही कामांमध्ये बदल करून कामांना मंजुरी देण्यात आली. असे असले तरी अद्याप यातील एकही काम पूर्ण झालेले नाही. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ऑनलाइन शाळेचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. असे असले तरी वणी, झरी, मारेगाव तालुक्‍यात वर्गखोलीचा अभाव असल्याने सोशल डिस्टन्सिंग तसेच ऑनलाइन शिक्षण कसे दिले जाणार, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे.

दीड कोटीतून 66 शाळांची सुरक्षा भिंत तसेच 20 वर्गखोलीच्या बांधकामासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 86 कामांपैकी केवळ 51 कामे प्रगतिपथावर असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात अधिकृतपणे कोणीही बोलायला तयार नाही. उर्वरित कामांचे तर टेंडरही निघालेले नाही. यामुळे ही कामे कधी होणार असा प्रश्‍न आता निर्माण झाला आहे. तीनही तालुके दुर्गम भागात येतात. या परिसरात जंगली जनावरांची वर्दळ असते. अशास्थितीत सुरक्षा भिंत तसेच वर्गखोली अत्यंत महत्वाची आहे. येत्या काही दिवसात नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होणार आहे. अशा स्थितीत ही कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, कामे अपूर्ण अजूनही अपूर्णच आहेत. तालुका सुरक्षाभिंत वर्गखोली

वणी 22 07

मारेगाव 15 09

झरीजामणी 29 04 कामे लवकरच पूर्ण करू

काही कामांना सुरुवात झाली आहे. उर्वरित कामांच्या निविदा लवकरच निघणार आहे. लवकरच कामे पूर्ण होतील.

मशरु, कार्यकारी अभियंता, जि.प.बांधकाम विभाग

खनिज विकास निधीतून मंजूर कामे सध्याची प्रगती याविषयी विचारणा करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता, अनेकांनी कानावर हात ठेवत, काहीही माहिती नाही, असे उत्तर दिले.

