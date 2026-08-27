विदर्भ

Laxman Hake: ओबीसी आरक्षणासाठी मोठा एल्गार! लक्ष्मण हाकेंची मोठी घोषणा; मुंबईकडे कूच करण्याचा निर्धार

Laxman Hake Announces Mumbai March for OBC Reservation Rights: ओबीसी आरक्षण संपवण्याच्या कथित षडयंत्राविरोधात राज्यभर एल्गार; प्रा. लक्ष्मण हाके यांचा मुंबईकडे मोर्चा नेण्याचा निर्धार
OBC Reservation Movement Laxman Hake Calls for Mumbai March as OBC Leaders Prepare to Intensify Protest Across Maharashtra

OBC Reservation Movement Laxman Hake Calls for Mumbai March as OBC Leaders Prepare to Intensify Protest Across Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिंगोली : ओबीसी आरक्षणाच्या रक्षणासाठी राज्यभरात लढा तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त करत राज्य सरकारकडून ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचे षडयंत्र सुरू असून, याविरोधात सर्व ओबीसी, भटके-विमुक्त बांधव मुंबईकडे कूच करणार असल्याची घोषणा ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली.

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