Amravati Accident: मोर्शी सिंभोरा रोडवर भीषण अपघात! दुचाकीस्वार ठार, तिघे गंभीर जखमी, पोलीस तपास सुरू

मोर्शी : मोर्शी-सिंभोरा रोडवर झालेल्या अपघातात एक तरुण घटनास्थळी ठार झाला, तर इतर तीन जखमींना उपचारार्थ अमरावती येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. .ही घटना शनिवारी (ता. २७) रोजी दुपारी घडली. सध्या सुरू असलेल्या संततधार पावसाने अप्पर वर्धा धरणाची दारे सातत्याने उघडी राहत असून पर्यटकांची गर्दी वाढलेली आहे. बेधुंदपणे चालणाऱ्या गाड्यांवर अंकुश लावणे पोलिसांना गरजेचे झाले असून सामान्य नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झालेला आहे..शनिवारी दुपारी दीडच्या सुमारास हेमंत जगन्नाथ निंभोरकर (वय ५१) व उमेश उकंडराव गोडबोले (वय ४५, दोघेही रा. लिंगापूर, ता. आष्टी, जी. वर्धा) हे आपल्या खासगी कामाकरिता दुचाकीने (क्रमांक ः एमएच ३२ एझेड ४४३०) मोर्शीवरून परत जात असताना विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या भरधाव दुचाकी वाहनाने (क्रमांक ः एमएच २९ सीजी ४०४२) धडक दिल्याने दोन्ही वाहनांवरील चौघेही गंभीर जखमी झाले..Accident News: नवी मुंबईत अपघाताचे सत्र, तिघांचा मृत्यू .या चौघांनाही उपचाराकरिता मोर्शी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आणले असता यातील हेमंत जगन्नाथ निंभोरकर यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. उमेश गोडबोले व हेमंत निंभोरकर यांचे नातेवाईक स्वप्नील पोहकार (रा. खंबीत, ता. आष्टी, जि. वर्धा) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून मोर्शी पोलिसांनी यश शिवराम पवार (वय २२) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पुढील तपास मोर्शी पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.