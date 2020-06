अमरावतीत आणखी एका कोरोनाबाधिताचा मृत्यू! बाधितांची संख्या 256 वर

अमरावती : कोरोनाचे वादळ थांबता थांबत नाही. लॉकडाऊनच्या काळात सर्वप्रकारची काळजी घेऊनही कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. आता तर जनजीवन थोडेफार रुळावर येत आहे. नागरिकांनी आपापले नोकरी व्यवसाय सुरू केले आहेत. अशाच कोरानाचा धोका आणखी वाढतो की काय? अशी भीती नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

स्थानिक हबिबनगर येथील 54 वर्षीय व्यक्ती 24 मे रोजी कोविड रुग्णालयात दाखल झाली होती. त्या व्यक्‍तीचा उपचारादरम्यान बुधवारी पहाटे मृत्यू झाला. त्याची पुष्टी जिल्हा प्रशासनाने नुकतीच केली. जिल्ह्यात कोरोनाने आतापर्यंत 16 व्यक्ती मरण पावल्या आहेत. सविस्तर वाचा - नागपुरात नगरसेवक घरीच विलगीकरणात

या सोबतच बुधवारी (ता.3) शहरात आणखी सात कोरोनाबाधित आढळून आले. यशोदानगर परिसरातील 23 वर्षीय महिला, वडरपुरा येथील 25 वर्षीय पुरुष, रुक्‍मिणीनगरातील 22 वर्षीय महिला, मसानगंज येथील 41 वर्षीय महिला, तर बडनेरा येथील 31 व 32 वर्षीय पुरुष व अलीमनगर येथील एका 60 वर्षीय पुरुषाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे अमरावतीत कोरोनाबाधितांची संख्या आता 256 झाली आहे.

