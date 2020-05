काय म्हणता...? आता लग्नात वर-वधूशिवाय फक्त चौघांनाच परवानगी! 

अमरावती : विवाह निश्‍चित झालेल्या व आगामी दिवसांमध्ये लग्न करण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाने आदेशाद्वारे नियमावली निर्गमित केली आहे. त्यानुसार लग्नात नवरी, नवरदेव आणि केवळ चारच व्यक्तींना उपस्थित राहता येणार आहे. कोरोना विषाणूच्या संक्रमणामुळे देशभरात 22 मार्चपासून लॉकडाउन सुरू आहे. तत्पूर्वी, अनेक युवक-युवतींचे विवाह जुळलेले आहेत. लॉकडाउन शिथिल होण्याची उभय कुटुंबांकडून प्रतीक्षा केली जात आहे. असे असतानाच आता जिल्हा प्रशासनाने कायद्याद्वारे या विवाह समारंभावर पकड आणखी घट्ट केली आहे. लग्न करण्यास इच्छुक असलेल्यांना पोलिस आयुक्तालय क्षेत्रात ठाणेदार तसेच ग्रामीण भागात तहसीलदारांकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. लग्नासाठी बाहेरगावी जायचे असल्यास संबंधित वाहन निर्जंतुकीकरण करावे लागेल आणि एकाच वाहनाची परवानगी दिली जाईल. त्यासाठी परवानगीमध्ये वाहनाचा क्रमांक नोंदविणे आवश्‍यक आहे. अवश्य वाचा- आदर्श विवाह करून कोरोना लढ्यात दिली भरगच्च मदत लग्न समारंभात उपस्थित राहणाऱ्या नवरदेव नवरी आणि इतर चौघांना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. त्यामध्ये संबंधितांमध्ये कोरोनाची लक्षणे नसल्याचे नमूद केलेले असेल. कोरानाचे संक्रमण रोखण्यासाठी क्‍लस्टर कन्टोनमेंट क्षेत्र घोषित झालेले आहे. त्या क्षेत्रातील नागरिकांना लग्न समारंभात उपस्थित राहता येणार नाही किंवा या क्षेत्रातील नागरिकांना लग्नाची परवानगीसुद्धा दिली जाणार नाही. लग्नासाठी जिल्ह्यात अथवा जिल्ह्याबाहेर ये-जा करायची असेल तर त्यासाठी त्यांना परवानगी घ्यावी लागेल. चार जणांच्या उपस्थित होणाऱ्या या लग्न समारंभात सोशल डिस्टन्सचे पालन करावे लागेल. तसेच उपस्थितांना मास्क, हॅण्डग्लोज, सॅनिटायझर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी परवानगी घेणाऱ्या व्यक्तीची राहील. लग्न समारंभात उपस्थित राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे आरोग्य सेतू ऍप असणे आवश्‍यक करण्यात आलेले आहे. लग्न समारंभाची सूचना स्थानिक पोलिसांना द्यावी लागणार आहे. जिल्हाधिकारी शैलेश नवल यांनी सोमवारी (ता. चार) हा आदेश निर्गमित केला.



